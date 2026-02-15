Maracatu hoje: busca por oportunidade

O idealizador do Maracatu Nação Fortaleza, Calé Alencar, reflete sobre a "demanda imensa" por oportunidades que possam oferecer mais visibilidade e formas de sustentação ao maracatu como expressão cultural em Fortaleza.

"Essa demanda inclui, naturalmente, as apresentações, porque nós temos aí o Dia do Maracatu e o Carnaval. E isso, talvez, ampliado em uma ou duas apresentações ao longo do ano, no sentido da presença do poder público, como a instância que reconheceu o Maracatu como patrimônio, mas que não lhe garante ainda as oportunidades de uma agenda permanente", explica Alencar.

Ao retomar a presença do ritmo cearense e suas raízes históricas, a necessidade de políticas públicas capazes de garantir a permanência da atividade ainda é um ponto que, segundo o idealizador, merece ser reconhecido e validado.

"O Maracatu não é um evento, é uma parte da personalidade cultural, artística e, sobretudo, da cidadania do povo do Ceará, principalmente do povo de Fortaleza, que é onde o maracatu começa e de onde ele se espraia pelo Estado", reforça.

A evolução do maracatu, acrescenta o idealizador, também partiu de um esforço conjunto, incluindo a presença de artistas e universitários, que começaram a participar da atividade e promover uma nova energia nos espaços ocupados pelo ritmo cearense.

"Essa energia nova requalificou o maracatu com relação à ocupação dos espaços na cidade. E isso fez com que as pessoas olhassem de uma outra maneira, não apenas como algo que tivesse origem em um fato ligado à religiosidade, mas sim como um grupo que se relaciona com a questão da arte, da cultura, como um grupo brincante", finaliza.