o esporte como trampolim para a vida

Foto: ALBERTO BARROS / Especial para O POVO Janderson da Silva, jovem jogador de basquete formado na Rede Aspab e com experiência em campeonato brasileiro

No imaginário popular, o esporte brasileiro gira em torno do futebol. Mas, longe dos grandes estádios e arenas espalhadas no Brasil, outras modalidades vêm mudando o destino de muitos garotos que sonham em ser atletas.

No Ceará, o basquete tem sido ferramenta de inclusão social. A Rede Aspab, iniciativa da Associação dos Professores e Árbitros do Basquetebol Cearense (Aspab), estimula iniciativas de promoção por meio do esporte à medida que transforma paradigmas. A iniciativa vem ampliando oportunidades para diversas crianças e adolescentes por meio do desporto.

Presente em diferentes regiões do Ceará, a rede atua em 11 núcleos distribuídos em Fortaleza ainda opera em seis outros municípios. Segundo dados do projeto criado em 2020, mais de 1.200 pessoas são atendidas todos os anos. Janderson da Silva Marques, de 18 anos, é um deles.

Aos 10 anos, Janderson ainda se dedicava ao futebol e disputava campeonatos de bairro. A mudança veio a partir de um convite de seu tio, responsável pelo Projeto Pantanal Basquetebol. Ele aceitou treinar "só um dia", mas percebeu que levava jeito para a modalidade e decidiu continuar. Desde então, empurrado pela Rede Aspab, nunca mais parou. Aos 15, já disputou o seu primeiro Campeonato Brasileiro, representando um time de Natal (RN). Teve ainda oportunidade na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), como armador do Fortaleza Basquete Cearense. Com o esporte, ganhou uma bolsa para estudar em um colégio particular de Fortaleza.

Para O POVO, o jovem atleta conta sobre as dificuldades com a distância da família, inspiração dentro do esporte, as oportunidades que recebeu em virtude do basquete, futuros anseios profissionais e a importância dos projetos na sua vida.

O POVO - Como foi lidar com a saudade da sua mãe e irmãos, quando era criança, no período em que você estudava no colégio interno?

Janderson - Eu já praticamente não via um dos meus irmãos, o mais velho, que tem 22 anos. Ele morava com a minha avó, porque minha mãe não tinha condição de criar nós três sozinha. Eu sei que chegou um momento em que ela não tinha condições de sustentar eu e o meu outro irmão, o do meio. Então, veio a oportunidade de estudar no colégio interno, e eu ficava a semana toda, podia estudar, brincar e comer. Mas, no começo, foi muito difícil, porque eu tinha ali minha mãe todos os dias. Com o passar do tempo, eu percebi o quanto aquilo era importante para mim e também para minha família, por mais que talvez lidar com essa saudade, esse sentimento de aperto de quando o final de semana fosse chegando ao fim, não fosse o que a gente queria de fato.

O POVO - Já tinha tido contato com o basquete antes do projeto?

Janderson - Assim, quando eu cheguei ao projeto, eu jogava futebol, antes de ter contato direto com o basquete. Mas eu tenho um tio que, desde bem pequeno, me ensinou a jogar e a gostar (de basquete). No futebol, por conta da concorrência, acabei não tendo muitas chances. Então, quando tive a oportunidade de adentrar no mundo do basquete, não pensei duas vezes. Meu tio foi a base de tudo, sem sombra de dúvidas, foi quem me ensinou e sou muito grato.

O POVO - O que essa oportunidade por meio do esporte simbolizou para você?

Janderson - Desde o meu primeiro contato com o basquete, eu sempre tive a fé de ter oportunidades e, graças a Deus, desde então as oportunidades vieram aparecendo. Eu consegui bolsa em escola particular, consegui viajar pela primeira vez de avião para jogar um campeonato brasileiro. O basquete vem fazendo tanta coisa na minha vida que eu não consigo nem mensurar, foi onde eu cresci como atleta, como pessoa e devo tudo ao projeto.

O POVO - Em relação às perspectivas para o início da vida profissional, você quer seguir como atleta?

Janderson - Eu pretendo atuar como atleta ainda, até uma certa idade. Mas sempre tendo ali um plano B, sempre estudando, quero fazer faculdade, quero me formar. Porque o plano B vai ser o que vai me assegurar caso não dê certo. Na Aspab, eu já trabalhei na parte da comunicação e administração, e também consigo me enxergar ajudando e auxiliando os outros como um dia já fizeram comigo. Retribuir isso de alguma forma seria legal.

O POVO - Você tem esperança de mudar a realidade da sua família por meio das experiências que adquiriu nesses anos de projeto?

Janderson - A minha maior meta de vida hoje é mudar a minha realidade, lembrando de onde a gente veio, por todas as dificuldades que a gente passou, por todo o tempo que tive que ficar longe da minha mãe. E acho que se não fosse pelo basquete, eu nem conseguiria pensar nisso. Foi uma porta que me foi aberta e vou usar isso como combustível para ajudar as pessoas importantes para mim.