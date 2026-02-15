Origem do maracatu cearense

As primeiras manifestações do que viria a ser o maracatu cearense são observadas no limiar do século XIX para o XX. A tradição não pode ser atribuída a um momento fundador específico, mas a um "processo histórico plural", segundo informa o mestre em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Marcelo Renan Oliveira.

Entre as matrizes explicativas principais, uma delas remonta às festas de coroação dos Reis do Congo, realizadas no século XIX na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, associadas às irmandades negras.

A segunda menção de Oliveira enfatiza o papel de Raimundo Alves Feitosa (Boca Aberta), que, após contato com maracatus pernambucanos nos anos 1930, teria criado o Maracatu Az de Ouro em Fortaleza.

O historiador, responsável pela dissertação "Maracatus de Fortaleza: entre tradições, identidades e a formação de um patrimônio", destaca a presença da manifestação cultural na capital cearense.

"O surgimento e a consolidação dos maracatus em Fortaleza resultam da convergência de múltiplos fatores, entre eles a presença histórica de populações negras urbanas, organizadas em irmandades religiosas e redes de sociabilidade", explica Marcelo Renan.

Posteriormente, as populações foram alocadas em comunidades de periferia, onde a convivência aproximou grupos com percepções culturais comuns.

A marginalização social dos moradores encontrou no maracatu um espaço de afirmação simbólica e identidade coletiva — "Em especial de afirmação étnico-racial resistente às tentativas de apagamento de populações negras, pardas, mestiças, indígenas do Ceará", acrescenta.