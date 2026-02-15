A instrução de registro do maracatu, tornando-o Patrimônio Imaterial de Fortaleza em 2015, foi realizado a partir de uma parceria entre a Secretaria da Cultura de Fortaleza, por meio da Coordenação de Patrimônio Histórico e Cultural, e Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da Universidade Estadual do Ceará (Iepro).

A consolidação da presença do maracatu no município, assinala o historiador Marcelo Renan, resulta da convergência de fatores múltiplos, como a importância do Carnaval urbano. Os festejos promovem uma "arena de visibilidade e reconhecimento público e o reforço do uso dos espaços públicos como legítimos ao lazer e convivência de ecossistemas culturais do maracatu com outras tradições carnavalescas e religiosas".

Para Hilário Ferreira, a transformação em patrimônio é imprescindível, considerando o processo de apagamento das culturas africanas por séculos: "A província do Ceará era cheia de sambas, e os sambas de umbigada desapareceram. (...) O maracatu é uma reelaboração da festa do Congo, então tem que preservar".

Ferreira argumenta que, apesar das tentativas de apagar a negritude do Estado, devido ao racismo estrutural, a experiência viva e a presença massiva do público no maracatu provam a continuidade dessa herança. "Quem vai para a (avenida) Domingos Olímpio sabe muito bem que a presença da população cearense é maciça, isso no dia do maracatu. E você vê essa população e o ambiente lotado até o último maracatu passar, chovendo ou sem chuva", diz Hilário. Entre as particularidades do ritmo no Ceará, o historiador cita a sua batida lenta, onde o som tem especificidade própria.