Quando Porto Rico vence a final do futebol americano

Foto: JOSH EDELSON / AFP O cantor porto riquenho Bad Bunny se apresentou durante o intervalo do Super Bowl LX no Levi's Stadium em Santa Clara, California

O Super Bowl é o suprassumo do que se convencionou chamar "cultura americana" — entre aspas porque se restringe aos Estados Unidos da América (EUA). É uma final para definir quem é o melhor do mundo em um esporte que apenas eles competem. E, no intervalo, o então maior artista de lá sobe ao palco para um show do intervalo que vende o país norte-americano como referência internacional de entretenimento.

Em 2026, a apresentação foi completamente em espanhol, língua nativa de mais de 40 milhões de moradores dos EUA. Em um evento esportivo, o protagonista foi inegavelmente o cantor porto-riquenho Benito Antonio Martinez Ocasio. Ou Bad Bunny. Em sua turnê mais recente, do disco "Debí Tirar Más Fotos", Benito evitou marcar shows nos EUA para que latinos não fossem alvo da milícia anti-imigração de Trump, o Ice. Isso apesar de ser, hoje, o artista mais ouvido da "terra da liberdade". Assim, já era esperada um posicionamento político do artista. Algo raro no meio da música pop, em que as personas públicas costumam ser as mais anódinas possíveis para fugir de rótulos ou ofender um público amplo.

Bad Bunny não decepcionou. Não se dobrou à retórica agressiva do presidente do país mais poderoso do mundo e fez uma celebração de latinidade. Acima de tudo, de Porto Rico, arquipélogo que convive com os ônus de ser parte dos EUA, sem qualquer um dos bônus. Independentemente de quem gosta ou não gosta do som feito por Bad Bunny, o porto-riquenho fez história. Tanto ao se posicionar, quanto por ter uma das maiores audiência da história de shows do Super Bowl, com 128 milhões de espectadores. Pouca gente sabe, mas o Seattle Seahawks ganhou a partida e foi campeão da maior liga de futebol americano pela segunda vez.



