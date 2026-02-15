Toffoli afastado da relatoria do caso Master

Foto: Acervo O POVO Capa do O POVO do dia 13 de fevereiro

O ministro do STF Dias Toffoli deixou a relatoria das investigações sobre fraudes no Banco Master. A decisão foi anunciada pelo Supremo após reunião dos dez ministros da Corte. Na quarta-feira, 11, foi divulgado o pedido de suspeição da Polícia Federal (PF) depois que a investigação encontrou citação a Toffoli no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. O novo relator do inquérito é o ministro André Mendonça, escolhido em sorteio eletrônico. Os detalhes do caso figuraram na manchete da edição de sexta-feira, 13, do O POVO.



