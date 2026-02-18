Artistas nacionais e locais embalam festa fortalezense

Se o ritmo do samba ecoou na primeira noite de Carnaval em Fortaleza, com as batidas do cantor Arlindinho na Praia de Iracema, a sequência da folia ficou a cargo dos artistas Mateus Portela, Tarciso do Acordeon e da banda Noda de Caju.

O local, um dos principais polos da folia, abriu espaço para o reggae, funk e hip hop. No início do terceiro dia, era a banda Donaleda que cumprimentava o público, sucedida pelo rapper WIU.

Na segunda-feira, 16, um dos destaques foi o artista Djonga, subindo ao palco com a apresentação de "Fome", faixa do álbum "Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!". O show incluiu diferentes fases da carreira e seus principais sucessos, como "Olho de Tigre".

O rapper retornou na madrugada da terça-feira, 17, para dividir o microfone com o sambista Jorge Aragão, uma das principais performances na Avenida Domingos Olímpio, que inaugurou um palco para shows em 2026.

"O Jorge Aragão é tudo, é a voz do Carnaval, a voz do samba. Ano passado ele abriu o Pré-Carnaval e merece que a gente esteja aqui desde cedo", disse a professora Isabela Constantino, 23 anos. (Colaboraram Mirla Nobre, Victor Marvyo/Especial para O POVO, Mariana Lopes, Flávia Oliveira, Vítor Magalhães, Wandersson Trindade)