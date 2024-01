"É importante dizer que estamos há um ano à frente de uma investigação de um crime que aconteceu há cinco anos, com a convicção de que ainda nesse primeiro trimestre a Polícia Federal dará uma resposta final do caso Marielle"

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, anunciando desfecho breve da investigação sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro

"Se o intuito desse projeto é atacá-lo, não tem meu apoio"

Thammy Miranda, vereador pelo PL, anunciando a retirada do seu nome de requerimento que instala CPI que tem como um dos objetivos investigar o padre Julio Lancelloti, que trabalha no apoio a moradores de rua de São Paulo

"O Tribunal vai continuar agindo nas suas fiscalizações normais, mas, realmente, com atenção a esse ano eleitoral, monitorando gastos que sejam indevidos"

Roldhen Queiroz, ao tomar posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e anunciar atenção com o período de eleições municipais

"Estamos em estado de guerra e não podemos ceder aos terroristas"

Daniel Noboa, presidente do Equador, falando da tensão no País com o enfrentamento ao crime organizado, ao justificar o endurecimento da política de segurança no país

"As famílias precisam se reconciliar e os amigos voltar a tomar um chope sem se ofenderem e se agredirem. Precisamos retomar a civilidade no Brasil"

Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal

"O Congresso promoverá mudanças nas leis, reformulando e até suprimindo direitos que, a pretexto de ressocializar, estão servindo como meio para a prática de mais e mais crimes"

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso, sobre proposta de mudar lei de saidinha de presos durante Natal, após policial ser morto em Minas Gerais

"O que vale para o mundo real deve valer para o mundo virtual"

Alexandre de Moraes, ministro do STF, ao defender a regulamentação das redes sociais durante ato pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília

"Se a justiça vai por esse caminho, vai virar outra coisa, não vai fazer mais justiça"

Grazielle Albuquerque, jornalista cearense que acaba de lançar livro, após pesquisa de anos sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, falando da perspectiva de o clamor das ruas passar a influir nas decisões e comportamentos dos magistrados

"Não é um convite, é um chamado. Nenhum profissional em sã consciência deixaria de atender"

Dorival Júnior, explicando sua decisão de deixar o São Paulo e atender ao convite da CBF para assumir o comando da seleção brasileira de futebol

"Acharam que fazia parte do passeio"

José Auri, motorista de buggy abordado por assaltantes durante passeio no Cumbuco, falando da reação tranquila dos turistas que transportava na hora da ação, filmada em vídeo

"Pega um café para o seu Luan, porque eu não vou fazer audiência com ele tremendo"

Lana Leitão Martins, juíza em Roraima, durante audiência de custódia do detento Luan Gomes, oferecendo-lhe tratamento humanizado e por isso recebendo críticas nas redes sociais

"Pretendo passar esses meses no PDT com adrenalina zero, não quero ter raiva de ninguém"

Flávio Torres, ao assumir a presidência do PDT no Ceará e anunciar-se disposto a trabalhar pela pacificação interna