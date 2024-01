"Caso não venha a ser o escolhido, eu irei não só empunhar bandeira, mas vou pedir voto para aquele que for escolhido dentro do meu partido"

Evandro Leitão, presidente da Assembleia e pré-candidato à prefeitura de Fortaleza pelo PT, adiantando que trabalhará pela candidatura do partido, seja quem for

"Tenho todas as diferenças com a deputada e ex-prefeita Luizianne Lins, mas é preciso reconhecer que a maneira como o PT a trata, sob a liderança de Camilo Santana (ministro da Educação), é excessivamente desprezível"

Carmelo Neto, deputado estadual e presidente do PL no Ceará, saindo em defesa da petista Luizianne Lins pelo episódio da ausência dela em evento do governo federal

"O ex-presidente é um desocupado"

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República, criticando a postura do antecessor de Lula no cargo, mesmo garantindo que a postura de Jair Bolsonaro não prejudica o andamento do governo

"Esta noite o Alabama fez a humanidade andar um passo para trás"

Kenneth Eugene Smith, pouco antes de ser executado, condenado que fora à pena de morte, nos Estados Unidos

"Vejo que o Ministério Público e o Judiciário foram envolvidos por um núcleo da PF que está querendo sem provas incriminar"

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin, no governo Bolsonaro, negando ter dirigido um esquema paralelo de investigação para monitorar autoridades e adversários

"Nós não temos nenhum interesse em usar a Abin para perseguir adversários políticos, nós nunca fizemos isso. Nunca usamos a Polícia Federal para isso, a PGR para isso"

Flávio Bolsonaro, senador do PL-RJ, negando que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) tenha sido usada no governo do seu pai, Jair, para investigar adversários e autoridades

"Lamento que a Agência Brasileira de Inteligência, um órgão tão importante, tenha sido utilizado ilegalmente no Governo anterior para perseguição a pessoas públicas"

Camilo Santana, ministro da Educação, cuja residência oficial, quando governador do Ceará, teria sido monitorada via drone pela "Abin paralela"

"A PF está me fazendo sangrar"

Domingos Brazão, conselheiro do TCE do Rio de Janeiro, que teria sido acusado por Ronnie Lessa, em delação premiada que negocia com a Polícia Federal, de ser o mandante da morte de Marielle Franco. Ele nega

"Foi muito triste ver cientistas que negavam dados científicos a bem de uma crença pessoal ou de uma ideologia pessoal"

Diana Azevedo, vice-reitora da Universidade Federal do Ceará (UFC), pesquisadora, cientista, titular do Centro de Tecnologia, lamentando o questionamento à ciência por cientistas, algumas vezes, durante a pandemia

"Não à união,

mas às pessoas"

Papa Francisco, explicando que a benção autorizada recentemente a casais homossexuais pela Igreja Católica é uma decisão focada nas pessoas e não um consentimento àquele tipo de união

"Recebi muito ataque nas redes sociais. 'É louco, é sem noção, vai desqualificar o ITA, os aviões vão cair'. É por aí a discussão"

Idilvan Alencar, deputado federal (PDT-CE), falando da reação, preconceituosa em muitos pontos, à sua proposta de estabelecer cota de 50% para vagas no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)

"Isso para mim é uma tortura moral, psicológica, e venho aqui expressar essa preocupação da classe"

Marisa Monte, cantora, ao participar de audiência no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pedir à justiça que proíba o uso de paródias durante as campanhas, quando não autorizadas pelos autores