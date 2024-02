"Felizmente eu não preciso gastar muito tempo e nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, convivência harmoniosa e pacífica de todos"

Luis Roberto Barroso, presidente do STF, ressaltando, na abertura do ano judiciário, o momento de normalidade institucional após os turbulentos anos de Jair Bolsonaro no poder

"Querem me esculachar, me fazer passar por constrangimento"

Jair Bolsonaro, após operação da PF ter como alvo seu filho '03', Carlos, na investigação sobre a existência de uma Abin paralela no governo anterior

"Ele (Bolsonaro) falou uma grande asneira. O governo brasileiro não manda na PF, muito menos na Justiça"

Presidente Lula, em entrevista à CBN Recife, refutando acusação do antecessor, Jair Bolsonaro, que diz sofrer perseguição após operação da PF sobre suspeitas de uma Abin paralela no seu governo

"Amar, a gente pode sempre"

Cármen Lúcia, ministra do STF, ao decidir sobre o direito à pessoa com mais de 70 anos de poder escolher o regime de casamento que melhor atenda sua expectativa

"Boa noite calabreso"

Davi, no Big Brother Brasil 24, dirigindo-se ao também confinado MC Bin Laden em termos considerados ofensivos, como uma expressão gordofóbica. Ele nega e diz ser uma gíria de sua terra, a Bahia, sem um significado exato

"É muito perigoso rotular. No Brasil a coisa mais comum que acontece é rotular. Se alguém é homem, é branco, é heterossexual e é bem-sucedido, pronto, rotulado de carrasco"

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais durante lançamento de programa para combate à violência contra mulheres no carnaval

"Não vai tirar a minha alegria"

Renato Cariani, celebrado fisiculturista e influencer, após ser indiciado pela PF por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

"Desculpe por tudo que vocês passaram. Ninguém deveria passar pelas coisas que suas famílias sofreram"

Mark Zuckenberg, CEO da Meta, pedindo desculpas a parentes de vítimas das redes sociais Facebook e Instagram, durante sessão no Congresso dos Estados Unidos

"Peço desculpas publicamente. Há aqueles que não entendem minha posição aqui, mas foi notório eu me posicionando para que eles respeitassem os profissionais da saúde"

Enfermeira Ana Paula (PDT), vereadora dissidente, após os episódios de violência nos quais se envolveu na sessão de abertura dos trabalhos de 2024 da Câmara de Fortaleza

"A pessoa ser violentada na frente de todo mundo por outra colega é inadmissível. Estou surpresa. Vou fazer um Boletim de Ocorrência (B.O), fui agredida"

Cláudia Gomes (PSDB), que alega ter sido agredida pela colega Enfermeira Ana Paula em meio à confusão do primeiro dia da temporada legislativa na Câmara

"Fortaleza não merece o que aconteceu aqui hoje. Estou suando a camisa de emoção, por estar aqui como prefeito da Cidade. Contem com meu empenho pessoal"

José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza, emocionado, até chorando, ao encerrar pronunciamento, da tribuna, na tumultuada sessão de abertura da Câmara de Vereadores

"Queria lamentar e me desculpar com o cidadão de Fortaleza, que acompanhou um dos maiores constrangimentos que vivi nesta Casa"

Gardel Rolim (PDT), presidente da Câmara, desculpando-se pelos acontecimentos violentos na sessão de abertura dos trabalhos de 2024, com tumultos e agressões entre vereadores

"Acho um erro grave o que o governo do PT faz com um dos maiores destinos turísticos deste país. Demonstra que o turismo no país é visto como assunto menor"



Arialdo Pinho, ex-secretário do Turismo do Ceará, criticando a privatização do Parque de Jericoacoara

"Treininho de hoje finalizado. Acima do peso beleza, mas gordo? Acho que não"



Neymar, ao rebater críticas, nas redes sociais porque estaria acima do peso

"Todos os indícios que se tem é de que havia, sim, [uma Abin Paralela]". Temos que aguardar o final dos processos investigatórios nas instâncias para verificar a comprovação não apenas de se houve, mas de quem estava ali"

Marco Cepik, novo "número 2" na Abin

"Não tem absolutamente nenhuma relação com guerra de bastidores ou com temas políticos, tanto que essa denúncia antecede o atual governo, é uma denúncia de dois, três anos atrás"



Flávio Dino, sobre Abin paralela





"Haddad foi uma grata surpresa"

Michel Temer, em evento com setor financeiro

"Bob Dylan é um artista de alta qualidade e, merecidamente, ganhou um prêmio Nobel. Mas sem nenhuma pretensão nacionalista, se a língua não fosse uma barreira, Chico Buarque teria recebido o prêmio muito antes, pelo fato de que também tem uma obra artística e poética notável, só que mais sofisticada e abrangente"



Luiz Roberto Barroso, elogiando a obra literária do brasileiro Chico Buarque de Holanda

"É uma operação cinematográfica para fazer a busca e apreensão de um aparelho telefônico. Até helicóptero pousou aqui na vila. Teve uma aglomeração na frente da casa do meu pai para apoiá-lo. É isso que o Alexandre [de Moraes] está arrumando"

Flávio Bolsonaro, ao criticar ação da PF contra seu irmão, Carlos Bolsonaro.

"Grandes líderes mundiais sofreram perseguições implacáveis, com Bolsonaro, não é diferente"



Valdemar Costa Neto, saindo em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado