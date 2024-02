"Chamo a população para juntos lutar. É um golpe que foi aplicado. Sabemos que não é o desejo da população de Limoeiro"

Dilmara Amaral (Republicanos), prefeita interina, afastada do cargo pela Câmara de Vereadores sob acusação de corrupção e fraude no direcionamento de licitações

"Eu queria evitar expressão familiar, mas eu vou dizer: meu caro irmão Camilo Santana"

Cid Gomes, ao saudar Camilo Santana no evento de filiação ao PSB. Espécie de indireta para o irmão Ciro, com quem está brigado desde a campanha de 2022

"Eu preciso da minha liberdade. Hoje, por motivos que me fogem à explicação, eu, por exemplo, não posso frequentar uma escola da Pacatuba, não posso frequentar um posto de saúde"

Carlomano Marques (PSD), ao anunciar renúncia definitiva ao cargo de prefeito de Pacatuba, do qual já estava afastado desde abril do ano passado

"Vindo dele, parece piada"

Camilo Santana, ministro da Educação e senador licenciado, reagindo à declaração de Tasso Jereissati de que o petista tem as características de um coronel da política

"Não faltamos ao governo e esperamos respeito e compromisso com palavra dada"

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, ao manifestar insatisfação com o governo Lula e fazer cobranças no discurso de abertura dos trabalhos legislativos

"Uma devassa persecutória é o que estamos testemunhando, hoje. Não podemos nos omitir, nem as Forças Armadas, nem a Justiça Militar, sobre esse fenômeno de desmando desenfreado que persegue adversários e pode acarretar instabilidade no País"

Hamilton Mourão (Republicanos/RS), senador e general da reserva, criticando as investigações da Polícia Federal. Posteriormente ele recuaria, um pouco, admitindo haver erros cometidos por militares

"Não tem limite a vontade de tentar trazer o presidente Jair Bolsonaro

para um cenário político que

ele jamais concordou"

Fábio Wajngarten, advogado de Jair Bolsonaro, em reação a nova operação da Polícia Federal sobre uma tentantiva de Golpe de Estado, da qual resultou o recolhimento do passaporte do ex-presidente, que está proibido de deixar o País

"Não haveria tentativa de golpe sem Bolsonaro"

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República, defendendo, em entrevista, o direito à presunção da inocência do seu antecessor, mas considerando que sem ele o movimento que ameaçou a democracia não teria como acontecer

"Quero ajudar o futebol a evoluir no respeito às minorias"

Emerson Ferreti, presidente do Bahia, primeiro dirigente dos times de elite do futebol brasileiro assumidamente gay, em entrevista às Páginas Azuis do O POVO

"Não, tenho medo do debate, não. Se inscreva e fale... Aprenda a debater"

Julio César Filho (PT), deputado estadual, durante debate tenso que levou a situação político-eleitoral em Maracanaú ao plenário da Assembleia

"Aprenda você! Me respeite que a palavra estava comigo"

Firmo Camurça (União Brasil), deputado estadual, alvo das palavras de Júlio Filho e respondendo-o imediatamente

"Poderia sair a qualquer momento, não era obrigada a ficar lá"

Daniel Alves, ex-jogador de futebol brasileiro, em depoimento no julgamento a que é submetido na Espanha pela acusação de estupro