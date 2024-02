"De um modo especial esse ano a Quarta-feira de Cinzas deseja abrir o nosso coração para um olhar específico sobre a caridade humana; sobre a caridade humana no coração das outras pessoas"

Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, na missa de quarta-feira de cinzas

"O cara que abriu caminho para dar trabalho para uma nova geração de humoristas e famílias inteiras que sobreviviam do humor"

João Netto (Zé Modesto), ator, despedindo-se, emocionado, do humorista Paulo Diógenes

"O humor cearense perde um grande nome, amigo dos amigos e de um talento inquestionável. Que Deus conforte os familiares e amigos"

Valéria Vitoriano (Rossicléa), atriz e humorista

"Foram dias muito dolorosos para mim esses para que eu pudesse aceitar esse encerramento"

Van Régia, Chef e proprietária do restaurante Culinária da Van ao anunciar o fechamento da unidade do Benfica

"Tínhamos dúvidas sobre a política e a economia do atual mandatário de esquerda. Repito: isso não é crime"

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, explicando porque decidiu transferir R$ 800 mil para um banco nos Estados Unidos no final de seu governo

"Lealdade e gratidão não vão embora nunca. Então, eu vou estar do lado de Bolsonaro seja em que momento for. Nos momentos bons e nos momentos difíceis"

Tarcísio Freitas (PL), governador de São Paulo, ao confirmar presença no ato que deve acontecer dia 25 próximo em São Paulo e que tem como pauta uma manifestação de apoio a Jair Bolsonaro

"Qualquer alegação do Sr. Mauro Cid (se é que houve) é falsa, e não haverá nenhuma prova de tal acontecimento, pois o mesmo nunca ocorreu"

Afrânio Barreira, através de nota encaminhada ao O POVO, rebatendo delação do ex-ajudante de ordens da presidência da República que o acusou de fazer parte de um grupo de empresários que pressionava Jair Bolsonaro a entrar numa aventura golpista

"Vamos trabalhar para que um fato inusitado como este seja irrepetível"

André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, definindo a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) como "evento inusitado"

"Parece que estou sonhando. Se você quiser me beliscar. Eu nem sei se é de verdade tudo isso"

Tarcísio Zanon, carnavalesco da Viradouro, escola de samba campeã dos desfiles do Grupo Especial no Rio e Janeiro

"É um grande presente ter sido campeão agora. Foi muito trabalho, pessoas no barracão, muitas pessoas colaboraram nos ensaios. O coração ainda tá assimilando esse presente"

Francisco José Barbosa, presidente do Maracatu Rei de Paus, vencedor do desfile de domingo de Carnaval em Fortaleza

"Todos atentos porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Obrigada, galera"

Baby do Brasil, no Carnaval, em diálogo com Ivete Sangalo durante encontro entre as duas em Salvador

"Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta ele"

Ivete Sangalo, reagindo desde o trio elétrico, e em tom bem humorado, à profecia apocalíptica de Baby do Brasil