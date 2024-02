"Isso não funciona no futebol, somos seres humanos

trabalhadores como todos. Temos família e filhos que nos esperam em casa também"

Gonzalo Escolar, argentino, jogador do Fortaleza mais machucado no ataque violento de torcedores do Sport ao ônibus do clube, com traumatismo cranioencefálico e 13 pontos na cabeça

"Papai, você se machucou no trabalho?"

Filha do jogador Dudu, lateral do Fortaleza, ao ver o pai desembarcar machucado do Recife após o ataque de torcedores do Sport contra o ônibus do clube à saída do estádio

"O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus"

Presidente Lula, falando aos jornalistas em Adis Adeba, na Etiópia, com repercussão mundial e que gerou uma crise diplomática com Israel

"A comparação entre Israel e o Holocausto dos nazistas e de Hitler atravessa uma linha vermelha"

Benjamin Netanyahu, primeiro ministro de Israel, reagindo com palavras duras à declaração do presidente brasileiro

"Pela primeira vez na história, uma mulher trans liderará uma bancada no Congresso e negociará de igual para igual com todos os líderes partidários"

Érika Hilton, deputada pelo Psol de São Paulo, ao ser eleita como líder da bancada na Câmara Federal

"Provavelmente não se resolverá em 2024, considerando a situação complexa que temos. Pegamos o território nessa situação. Achamos que era só uma crise sanitária, mas tinha toda essa questão do garimpo impregnado"

Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, explicando o fato de o número de mortos no território Yanomami ter sido, no primeiro ano do governo Lula, maior do que no último ano da gestão Bolsonaro