"Estamos ainda analisando realmente se eu vou fazer isso nesse primeiro momento agora ou se vai ficar para depois. Mas é agora, né? Tem que ser. Ou é agora ou, então, só depois. Sem pressa"

Augusta Brito, sobre possibilidade de se colocar como prefeiturável pelo PT em Fortaleza, o que lhe exigiria transferir domicílio eleitoral

"Bom dia a todas e todos. Informo aos cearenses que estou em São Paulo realizando um check up, após o período em que estive internado para tratamento de uma pneumonias"

Elmano de Freitas, governador do Ceará, anunciando nas redes sociais sua internação em hospital paulista para, segundo informou, submeter-se a um check-up

"Não foi uma fatalidade"

Cristiane Braga, sobrinho da costureira Maria Salete, de 68 anos, demonstrando, em nome da família, o inconformismo com a morte da tia, vítima do desabamento do muro de um equipamento da prefeitura de Fortaleza

"Fizeram uma grande covardia. E muitos deles falaram: 'O número não elege'. Se não elege, por que tirou logo o meu?"

Tiririca, em crítica a Eduardo Bolsonaro que, em 2022, usou o número 2222, que sempre era utilizado por ele nas campanhas anteriores

"Eu gostaria só de lembrar que em Nárnia não há democracia porque Aslan, que é o Leão, é o rei. Só para recordar o agressor"

Alexandre de Moraes, ironizando, durante julgamento no TSE, uma crítica contra ele feita pelo jornalista Rodrigo Constantino que apareceu na ação do PT contra a rádio Jovem Pan

"Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem. Como as pessoas chegaram lá, 'é outros 500'"

Luiz lnácio Lula da Silva, presidente da República, admitindo a força demonstrada pela oposição, em especial o seu antecessor, Jair Bolsonaro, com o ato na Avenida Paulista dia 25 de fevereiro

"Eu dei um fechamento e fui para cima de um apaziguamento, uma anistia. E isso tem que vir mais do lado de lá. Sei que o Parlamento é o ente que decide essa questão, mas partindo do Executivo, seria bem-vindo"

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, reforçando, em entrevista, apelo feito no ato de domingo por anistia aos envolvidos com a tentativa de golpe de Estado

"Estamos trabalhando no mundo de hoje. Então, o que posso lhe dizer, à maneira de (Carlos) Drummond, que disse: 'Não serei o poeta de um mundo caduco', é que também eu não serei juíza de um mundo caduco"

Carmen Lúcia, ministra do STF

"Estou passando por um problema muito sério de demência, esquecimento muito sério. Não queria acreditar, mas infelizmente tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê a cura e me proteja, e alertar a muitos que possam estar passando por esse mesmo problema!"

Pedro Manso, humorista, ao revelar, através de suas redes sociais, que sofre um grave problema de demência

"Força para os rapazes que estão machucados, que possam voltar quanto antes e que não possa mais acontecer"

Richardson, volante do Ceará, solidarizando-se com os atletas do rival ao participar do programa Esportes do Povo, quanto ao ataque à delegação do Fortaleza em Recoie após partida com o Sport Recife

"Chegamos a uma situação insustentável em que o 1% mais rico detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os 2/3 mais pobres da humanidade"

Fernando Haddad, em discurso de abertura do G20 no Brasil, defendendo a que é momento do mundo discutir a necessidade de taxar os super-ricos

"Me assustei. Por mais que haja coisas que eu já tenha passado"

Rodriguinho, cantor, falando do que sentiu ao deixar a casa do Big Brother Brasil 24, com 78% dos votos favoráveis à sua eliminação