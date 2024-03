"Vamos buscar contar a história da universidade de diversas formas. Formas diferentes de contar uma história riquíssima trazida à tona nos seus 70 anos"

Custódio Almeida, reitor da UFC, ao anunciar a programação para comemorar os 70 anos da instituição, que inclui uma parceria com o Grupo de Comunicação O POVO para uma caravana que percorrerá 60 municípios cearenses

"O Governo do Estado retardou a solução com o decreto de desapropriação e, ao mesmo tempo, comprometeu ainda mais a situação do hotel São Pedro, colocando em risco a vida de pessoas que estavam ocupando o prédio de forma irregular e de moradores da região e transeuntes"

Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza, hoje presidente do PSDB municipal, responsabilizando autoridades estaduais pelo abandono de um prédio histórico da cidade que teve a demolição anunciada pela prefeitura

"Esse cidadão não tem moral nenhuma para falar. Fez parte da gestão do RC. Esteve mais de seis anos no governo, está há quase 4 anos como vice-prefeito, e nunca fez nada"

Romeu Aldigueri, deputado estadual (PDT), líder do governo na Assembléia, numa dura reação à fala do ex-aliado

"Eu chorando, presidente Lula? Você está dizendo isso por que sou mulher? Você não me conhece"

María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, após fala de Lula sobre a postura da oposição venezuelana e afirmando que luta para fazer valer o direito de milhões que votaram nela nas primárias. Sua candidatura está, por enquanto, barrada pela justiça

"Queremos mais. A igualdade de gênero que nós buscamos ainda é uma luta inacabada"

Cármen Lúcia, única mulher ocupando uma das 11 cadeiras atualmente na corte do Supremo Tribunal Federal (STF) em manifestação relacionada às comemorações de 8 de Março

"O que está em jogo é evitar a aplicação desigual da lei em razão da cor e das condições econômicas e sociais do usuário"

Roberto Barroso, presidente do STF, no julgamento sobre porte de maconha. Um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli adiou a decisão

"Um cidadão que sabe que fez caca, que fez burrice, que tentou dar um golpe, que sabe que vai para a Justiça, que sabe que vai ser julgado e que, se for julgado, ele pode ser preso e está tentando escapar"

Lula, presidente da Repúblico, dirigindo-se ao adversário Jair Bolsonaro pela postura que teve após ser derrotado nas eleições de 2022

"Quando vai virar a chave???"

Michelle Bolsonaro, ao responder Lula e queixando-se do presidente manter seu marido como um dos alvos frequentes de suas críticas

"Essa minoria não pode ser tratada como torcedores, mas como bandidos. É um caso de polícia, do Ministério Público, mas a nossa obrigação é de repudiar"

Rodrigo Caetano, dirigente da CBF, em visita ao Fortaleza, manifestando-se sobre o episódio de violência no qual jogadores do clube cearense foram atacados por torcedores à saída do estádio em Recife

"Meus caros americanos, o problema que a nossa Nação enfrenta não é quão velhos somos, é quão velhas nossas ideias são"

Joe Biden, no tradicional discurso à Nação, referindo-se à idade, 81 anos, e ao projeto de tentar reeleição em novembro como presidente dos Estados Unidos

"Esse pode ser o discurso do Estado da União mais irritado, menos compassivo e o pior já feito. Foi uma vergonha para o nosso país"

Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, criticando o discurso do adversário Joe Biden

"Para mim, faz muito sentido entrar na vaga do Alberto. Ele era meu pai intelectual e afetivo, e gostaria muito de seguir seus passos"

Lilian Schwarcz, eleita para cadeira na Academia Brasileira de Letras e dizendo-se emocionada por ocupar a vaga do diplomata e historiador Alberto da Costa e Silva. Ela também é historiadora