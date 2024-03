"Tínhamos que ter reconhecido a derrota. Perdemos por pouco, mas perdemos. Tinha que ter dado uma resposta clara: perdemos agora, mas vamos melhorar para voltar mais forte em 2026. Isso é do jogo democrático"

Hamilton Mourão, senador da República atualmente e que foi vice-presidente da República entre 2019 e 2022, admitindo erros na forma como o grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu ao resultado eleitoral

"Mostrei que os sinais estão aí: facções invadindo os espaços da democracia e da religião, ambos sagrados para o Estado Democrático de Direito "

Gilmar Mendes, ministro do STF, cobrado por declaração em entrevista na qual diz ter tomado conhecimento, durante um evento no Supremo, da existência de um acordo entre traficantes e evangélicos no Rio de Janeiro

"Se isso ocorreu, trata-se de fala grave, discriminatória e preconceituosa, pois dirigida a uma comunidade religiosa em geral"

André Mendonça, ministro do STF, e evangélico, rebatendo a fala do colega Gilmar Mendes em programa da GloboNews

"Fiz um compromisso com todos, o que me deixa feliz, de deixar de lado divergências políticas, ideológicas e partidárias. Se eu, com um milhão e meio de votos não posso estar aqui, fica complicado"

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal bolsonarista ao discutir com Sâmia Bonfim, do Psol/SP, que questionou sua escolha como presidente da Comissão de Educação

"Espero que vocês já tenham pensado na punição deles Champions League, Uefa. É uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente"

Vini Júnior, jogador do Real Madri e da seleção brasileira, reagindo a mais um ataque racista, desta feita da parte de torcedores do Atlético de Madri, em jogo no qual sequer estava em campo

"Nós entregamos prints de grupos de Whatsapp em que pessoas, ligadas à política e opositores, estavam dizendo que, em Juazeiro do Norte, o prefeito Glêdson seria vítima de uma operação policial com a finalidade de desgastar minha imagem"

Gledson Bezerra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte, denunciando 'politicagem' após ser um dos alvos de de operação deflagrada pelo Ministério Público do Ceará para investigar suspeitas de corrupção e fraudes em licitações

"Ele (Glêdson) passou os quase quatro anos da gestão falando de honestidade e querendo se autoafirmar como honesto. E como agora esse discurso dele cai por terra por conta da operação que aconteceu, então quer criar uma nova narrativa de perseguido"

Fernando Santana (PT), deputado estadual e pré-candidato à prefeitura de Juazeiro do Norte, após reação do prefeito Gledson Bezerra à operação do Ministério Público

"O mundo encaretou. Esse questionamento nasceu como uma coisa libertária. Os oprimidos encheram o saco de serem mal falados. Se está machucando, tudo bem. Mas virou uma prisão.

O bobo da corte não pode mais falar. Matam o bobo, mas não matam o rei"

Marisa Orth, ao falar, reclamando, do politicamente correto no humor

"Não posso mudar o passado. Quantos de nós, homens, que agora me escutam, são capazes de olhar para o passado e rever atitudes?"

Cuca, técnico do Athletico do Paraná, em depoimento aos jornalistas, preparado por escrito, no qual se manifesta oficialmente sobre sua condenação na Suíça, agora cancelada, pela participação no estupro de uma adolescente no ano de 1987

"Ele me agrediu na escada, me deixou desmaiado no chão, fui nocauteado. Isso já devia ser umas 23h, quando me senti um pouco melhor, percebi que não conseguia mexer as pernas"

Ronaldo Esper, estilista, ao relatar assalto à sua casa em, São Paulo, no qual foi vítima de violência e saiu com alguns ferimentos,

"As pessoas se escondem, ou tentam se esconder depois, na imunidade parlamentar, enquanto aqueles que foram instigados por eles estão com penas de 12 a 17 anos"

Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ao votar pela condenação do suplente de deputado estadual Delegado Cavalcante, que na campanha de 2022 ameaçou o processo eleitoral ao manifestar que Jair Bolsonaro ganharia a eleição "na bala, caso não ganhasse no voto"

"O que vai acontecer é que os coronéis deste país vão misteriosamente se apaixonar por meninas de 12 anos"

Daniela Teixeira, ministra do STJ, ao discordar do voto do relator Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento de um caso de estupro contra menor. A decisão da Quinta Turma, por 3 votos a 2, absolveu um homem de 20 anos acusado de violentar uma criança de 12, gerando nela uma gravidez, sob argumento de que ele não sabia que estava cometendo um crime