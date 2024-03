"O requerido não foi julgado à revelia na Itália. Pelo contrário. A não homologação desta pena significará a impunidade"

Francisco Falcão, ministro do STJ, relator do caso Robinho ao defender, em seu relatório/voto, aprovado por maioria de 9x2, o cumprimento no País de pena aplicada contra o ex-jogador pela justiça italiana

"Não podemos, me parece, ainda bem, cogitar desta homologação para efetivar a execução da pena estrangeira no Brasil. Por quê? Porque trata-se de brasileiro nato"

Raul Araújo, ministro do STJ, cearense, durante o julgamento do ex-jogador Robinho, manifestando-se contra o cumprimento no Brasil de pena imposta contra ele pela justiça italiana por participação no estupro coletivo de uma jovem. O atleta perdeu e já está preso em São Paulo

"Estava em um prédio comercial, com várias câmeras, mas isso não foi o suficiente para impedir. Jamais devemos naturalizar esse tipo de atitude, devemos denunciar e expor, não somos culpados, somos vítimas!"

Larissa Duarte, vítima de importunação sexual em Fortaleza, captada por câmeras do elevador do prédio onde o ataque aconteceu

"Como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. É um tapa na cara de todas nós mulheres"

Leila Pinheiro, presidente do Palmeiras e chefe da delegação brasileira na Inglaterra, contrariando o silêncio oficial da CBF e criticando publicamente dois ex-jogadores de destaque da seleção condenados em casos de estupros

"Queria agradecer aos colegas que votaram em mim e ao PDT pela articulação....Há muita expectativa sobre essa mesa, Nikolas. Eu vejo esse cargo com muita importância, uma função muito importante. E contem comigo"

Idilvan Alencar (PDT-CE), deputado federal no discurso de agradecimento após ser escolhido vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara

"Valorizar os servidores não é gasto, é investimento. Um justo reconhecimento a tantos homens e mulheres que se dedicam dia e noite para servir à nossa população"

Elmano de Freitas, governador do Ceará, ao anunciar reajuste de 5,62% para os salários dos servidores estaduais a partir de julho, com ganho real mas sem prever retroativo

"Eu não vejo, pela conjuntura e pela leitura entre todos os grupos políticos internos do PT, um cenário que vá levar a um racha. Não é razoável, numa capacidade de fazer o que nós estamos percebendo dessa direita raivosa carcomida, qualquer aceno de racha interno"

De Assis Diniz, deputado estadual, líder do PT na Assembleia Legislativa, acreditando que a disputa pela candidatura à prefeitura de Fortaleza não deixará sequelas internas. Ele participou do podcast Jogo Político

"Eles (oposição) terão que suar a camisa para ir ao segundo turno"

José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza, durante reunião com dirigentes dos partidos e anunciando, também, uma chapa forte para o Legislativo com previsão de eleger até 30 vereadores

"Acho que tudo é possível no mundo moderno, mas eu já disse para todos que isso (o envio de tropas) seria um passo para uma 3ª Guerra Mundial em grande escala"

Vladmir Putin, sobre a possibilidade de envolvimento de países da Europa, através da Otan, na guerra entre Rússia e Ucrânia

"Acho (um erro). Não tem dúvida. Os militares têm que ter a consciência de que estamos subordinados ao poder civil"

Joseli Parente, presidente do STM, reforçando sua crítica à ocupação de cargos civis por militares, que chegou ao ápice no governo recente de Jair Bolsonaro

Quer dizer que agora um Chefe, dois Chefes (?) de Forças Militares testemunham um Golpe de Estado e não fizeram nada?

Ciro Nogueira (PP-PI), senador da República e ex-ministro da Casa Civil, ironizando os depoimentos de antigos comandante militares que acusaram Jair Bolsonaro de pressionar por um golpe de Estado

"Ao tentar apoio para as eleições de 2026, o senador @ciro_nogueira agride a instituição militar e demonstra desconhecer a LEI brasileira, que estabelece que a continência militar é devida às autoridades, não às pessoas"

Baptista Júnior, brigadeiro e ex-comandante da Aeronáutica, reagindo em suas redes sociais aos ataques do senador piauiense Ciro Nogueira