"Eu, como vereador, tinha relação muito boa com a vereadora. A gente tinha um ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate onde ela defendia um interesse que eu também defendia"

Chiquinho Brazão, deputado federal preso como um dos acusados de mandante da morte de Marielle Franco, ao falar à Comissão de Constituição e Justiça, desde o presídio, no processo em que a Câmara analisará se confirma ou derruba a decisão do STF

"É um caso difícil, sensível para todos nós. Todos tratam esse assunto com o máximo cuidado, pela repercussão que sempre teve. É complexo, é grande"

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara Federal, sobre o caso do deputado fluminense Chiquinho Brazão, preso acusado de ser um dos mandantes da morte de Marielle Franco, e defendendo uma análise sem pressa da situação

"Talvez, pela particular situação que atravessa o Brasil, entendo que o governo não tenha hoje a liberdade para fazer o que é devido. E isso é muito grave. Se ele obedece à chantagem das Forças Armadas, seria algo muito grave"

Fabian Salvioli, relator da ONU sobre Verdade, Justiça e Reparação, responsável pelo tema nos últimos seis anos

"As grandes potências pacíficas que são o Brasil e a França, que devem atuar em um mundo cada vez mais desorganizado, às vezes precisam saber usar a linguagem da firmeza para proteger a paz"

Emmanuel Macron, presidente da França, durante ato no Rio de Janeiro, ao lado de Lula, que fortaleceu parceria estratégica com o Brasil na área militar

"Me adaptei mesmo com esse estilo de vida. Nem sei quantos quilos já emagreci. Hoje aprendi a gostar de mim, do meu corpo. E cuido para mantê-lo assim"

Maiara, cantora sertaneja que faz dupla com a irmã, Maisa, ao aparecer muito magra em fotos e surpreender as fãs e o público em geral

"Eu era uma criança muito ruim. Eu não sei em que momento eu fiquei sã, eu fiquei boa"

Juliette, cantora e ex-BBB, admitindo, ao participar do programa do Porchat, que quando pequena ameaçava crianças e cobrava-pedágio na escola

"Justificativa esfarrapada"

Larissa Duarte, nutricionista vítima de importunação sexual à saída dentro de um elevador em prédio da Aldeota, em Fortaleza, reagindo aos argumentos do acusado no depoimento à polícia"

"Somos um povo trabalhador, honesto. Por isso sai do Rio de Janeiro e vim pra cá"

Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciando sua candidatura a vereador e Balneário Camboriu, onde passou a morar, e, a pretexto de atacar a esquerda, falando mal do Rio de Janeiro para falar bem de Santa Catarina