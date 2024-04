"Onde quer que eu vá, eu sobrevivo. Me adapto a tudo, porque para mim não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar."

Daniel Alves, ex-jogador de futebol, em entrevista do jornal catalão El Periódico; ele espera em liberdade provisória após ser preso por ter sido acusado do estupro de uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona

"Muito transtornados com o acidente em Cascavel (CE), que vitimou dois jovens militantes do partido, Rhuan Cavalcante e Roberta Feijão. Com eles estava Cícero Johnny Alves, que foi socorrido e está hospitalizado. Gostaria de expressar minha solidariedade e meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiras e companheiros da Rede Ceará."

Marina Silva, ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, ao lamentar a morte de militantes do seu partido, Rede Sustentabilidade, no Ceará

"Tentaram calar a minha irmã, mas a gente ressurgiu, ressignificou e refloresceu nesse lugar. Não é possível que o Rio de Janeiro seja esse lugar onde todo dia a gente abre o jornal e tem ódio, tem matança."

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial do Brasil, durante filiação ao PT, irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018

"Alan Neto foi meu grande parceiro. Aprendi com ele a ser gente, a ser profissional de imprensa e a ser correto. O que eu sou hoje, não apenas profissionalmente, mas em termos de vida, eu devo a ele. Tudo!"

Sérgio Ponte, jornalista e radialista do O POVO, irmão do também jornalista Alan Neto (foto), do O POVO, que morreu na quarta-feira, dia 3

"Eu sempre brinco dizendo que, se eu não tivesse tido a sorte de ser a esposa dele, queria ser a vizinha mais próxima. Nossa convivência sempre foi maravilhosa. Nós nunca brigamos. Nem sempre por falta de vontade minha, mas não dava para brigar, ele era muito carinhoso e gentil para isso. Ele nunca esquecia datas ou deixava de me presentear com flores. Fazia questão em todas as datas comemorativas. Era um cavalheiro."

Ivanilde Rodrigues, esposa do radialista e jornalista Alan Neto (foto), do O POVO, que morreu na quarta-feira, dia 3. Alan a chamava de "minha musa Betty Davis"

"Nós vamos inaugurar essa obra, não vai faltar recurso pra essa obra. É um compromisso com esses país. Eu não voltei pra fazer a mesma coisa, eu preciso fazer mais."

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, em discurso em Iguatu (CE), durante a visita às obras da ferrovia Transnordestina

"Eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro agora. Sou eu que estou desenrolando essa parada. Mais uma. Eu fiz a ponte para esse show acontecer."

Naldo Benny, cantor, durante entrevista ao programa "Sem Censura" (TV Brasil), no dia 1º de abril, afirmando que é o responsável por trazer a cantora Madonna ao Brasil

"Não me peça para falar de Sobral, não, porque aí minha cabeça cede para o coração. Eu não vou contra os meus irmãos. Eles podem vir contra mim, mas eu não vou contra eles em nenhuma hipótese."

Ciro Gomes, ex-ministro de Estado, durante cerimônia de filiação do PDT Fortaleza