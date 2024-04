"Como Alexandre de Moraes se tornou um ditador no Brasil? Ele tem Lula na coleira"

Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), escreveu na rede social, acusando o ministro Alexandre de Moraes (STF)

"Eu não estou no Brasil ainda. Então, parem de falar português aqui"

Madonna, cantora, em show nos Estados Unidos, dando uma bronca nos fãs brasileiros que estavam na plateia

"É muita emoção, muita felicidade. Estou me sentindo mais criativa, feliz que nunca. Parece que o mundo mudou de cor já, e só tem 3 meses. Que louco!"

Iza, cantora, ao anunciar, nas redes sociais, a gravidez, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima

"As redes sociais não são terra sem leis! As redes sociais não são terra de ninguém!"

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na decisão em que inclui o dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, no inquérito de milícias digitais

"Ele fica nesse negócio de sair da vida política. Vamos conversar e não vamos deixar ele sair, porque o povo quer que ele fique. Não sei o caminho que Deus vai fazer, mas vai tocar no coração dele, porque o povo do Ceará precisa de Vitor Valim"

Elmano de Freitas, governador do Ceará, sobre Vitor Valim, prefeito de Caucaia, que anunciou querer sair da política

"Já estou mais de 20 anos na vida pública e, devido ao que passei com a perda da minha filha, acho que em um novo momento da vida, tenho que me dedicar à minha família. E feliz por estar vendo entregas reais e não falatórias"

Vitor Valim, prefeito de Caucaia, citando a morte da filha, de 19 anos, que ocorreu em dezembro de 2023

"É lamentável que esse tipo de discurso ainda persista, principalmente vindo de alguém que há tantos anos está na política. Toda essa experiência que ele diz ter não parece ter servido para nada. Misoginia, machismo e violência política de gênero parecem ser o único aprendizado que ele teve ao longo do tempo"

Janaína Farias (PT) em entrevista ao jornal O Globo, publicada na sexta-feira, 12, ao ser chamada de "assessora para assuntos de cama" por Ciro Gomes ao assumir vaga no Senado

"Acredito no Brasil, em vocês, pois acredito em Deus. Ao longo de 4 anos, fizemos com que nosso povo voltasse a andar com orgulho e a cantar o hino, entender cada vez mais a importância da família estruturada. Aqueles que querem sequestrar nossos filhos com a ideologia de gênero têm que ser abatidos politicamente"

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, em discurso durante visita a Fortaleza

"Acho que o Brasil passa por um momento de diálogo. O que vi hoje, quando recebi a medalha da Ordem do Mérito Judiciário Militar, foi uma integração de poderes. Senti um outro Brasil neste momento. Ver o STM dando esse passo me dá esperança"

Luciana Dummar, presidente do Grupo de Comunicação O POVO, ao receber medalha da Ordem do Mérito Judiciário Militar, do Superior Tribunal Militar

"Fiquei com medo de me envolver porque não queria prejudicar o Edu, sempre tive muito carinho como amiga. O carinho foi se transformando em outra coisa e eu tive medo, sim, com o que poderiam fazer contra ele"

Ana Hickmann, apresentadora, sobre o seu relacionamento com o chef de cozinha e apresentador de TV Edu Guedes

"Marcelo e eu estamos com os nossos corações cheios de gratidão por mais esse presente que Deus nos dá. Muita alegria em acolher nossa pequena em meus braços e finalmente conhecer seu rostinho. Que Deus nos abençoe e ilumine"

Jade Romero, vice-governadora, nas redes sociais sobre o nascimento da filha, fruto do seu casamento com Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza Esporte Clube