"Sinceramente, não tenho mais lágrimas para chorar"

Geniza Ferreira dos Santos, 33 anos, moradora de Mussum, a 115 km de Porto Alegre, e que viu as águas do Rio Taquari destruir sua casa e levar todos os móveis

"Não há relaxamento em relação aos cuidados ambientais do Rio Grande do Sul, pelo contrário, a preocupação é de preservar e termos a melhor conciliação entre a preservação necessária e o desenvolvimento econômico"

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, negando que a tragédia relacionada às chuvas tenha a com o afrouxamento de regras ambientais durante sua gestão

"Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas"

Papa Francisco, em mensagem desde o Vaticano de conforto à população do Rio Grande do Sul e do Brasil diante da tragédia originária das fortes chuvas

"O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós seres humanos: nós precisamos ter em conta que a Terra está cobrando"

Presidente Lula, falando do quadro que encontrou nas duas visitas que fez ao estado desde quando o quadro de destruição começou e avaliando que se trata de um 'aviso' da natureza

"As sequelas ficam para o resto da vida. Então, a gente precisa acabar com essas práticas, e isso só será feito levando esclarecimento à sociedade"

Onélia Santana, secretária estadual da Proteção Social, durante o lançamento da campanha Maio Laranja, que busca promover ações de prevenção e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

"Se tivermos de ficar sozinhos, ficaremos. Se precisar, lutaremos com as unhas. Mas temos muito mais do que unhas"

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, mantendo os planos de ataque a Rafah, apesar dos apelos do governo dos Estados Unidos para que não levasse a ideia adiante

"Não é momento de tristeza"

Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, em entrevista, ao falar sobre a turnê de despedida da influente banda brasileira de heavy metal

"É suruba"

Leonardo, cantor sertanejo, criticando o show de Madonna, na praia de Copacabana pelo seu conteúdo erótico