"O Brasil já tem muitos desafios a serem enfrentados, cenário interno e cenário externo, e precisa ter nos representantes dos Poderes muito mais responsabilidade para que se gere mais turbulências"

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, falando de sua intenção de agir no cargo contendo temas com potencial de gerar crises políticas desnecessárias

"Fortaleza deixará de ser uma cidade caloteira para honrar todos os seus compromissos"

Evandro Leitão (PT), sobre a dívida que diz ter encontrado ao assumir a prefeitura de Fortaleza e prometendo reequilibrar as contas públicas

"É indispensável garantir que este Parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar e representar os interesses do povo brasileiro, inclusive, levando recursos e investimentos à sua região"

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), novo presidente do Senado Federal, reforçando a defesa do Congresso ao prometer cumprir as decisões do STF

"Eu não quero ser bonitinho, não quero ser um cara esperto, mas a Riviera do Oriente Médio, isso pode ser algo que poderia ser tão... isso pode ser tão magnífico"

Donald Trump, anunciando em coletiva de imprensa ao lado do primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um projeto de deslocar a população palestina de Gaza para criar ali uma área turística

"Ele tem meu respeito para governar os Estados Unidos. Mas ele não foi eleito para governar o mundo. Essa é a relação que eu espero que a gente construa"

Presidente Lula, do Brasil, reagindo à proposta de Donald Trump de assumir a Faixa de Gaza para transformá-la em área turística sob controle dos Estados Unidos. E falando sobre as relações com o Brasil

"Gostaríamos de receber sugestões dos Estados Unidos e de todos os Estados membros sobre como podemos servir melhor a vocês e às pessoas do mundo"

Tedros Adhanom, diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), ao apelar aos Estados Unidos para que continuem na entidade após anúncio da Casa Branca de que estava deixando-a. Sem sucesso, até o momento

"Há de se garantir as liberdades com informação correta, para que a expressão seja manifestação de liberdade, não exposição manipulada de ódios e violências"

Carmen Lúcia, presidente do TSE e ministra do STF, falando sobre as perspectivas das eleições de 2026.

"O campo fala. O campo é o único lugar onde eu consigo me defender"

Neymar, jogador brasileiro após reestreia no Santos, admitindo-se chateado com o técnico portiguès Jorge Jesus, que o dirigia na Arábia Saudita e que reclamava de sua falta de interesse

"Só Deus pode

parar um sonho"

Gustavo Lima, cantor sertanejo, comemorando a posição que apresentou em pesquisa sobre disputa presidencial de 2026,reforçando sua disposição de ser candidato à sucessão de Lula. Ele tem como ídolo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoiou em 2022

"É como se você caísse em um buraco. Porque o que Karla Sofía disse é imperdoável"

Jacques Audiard, diretor do filme 'Emília Peres', dizendo-se decepcionado com os posts antigos resgatados da atriz principal de seu longa, Karla Sofia Gascón

"Espero que meu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que ele é, uma linda ode ao amor e à diferença"

Karla Sofia Gascón, atriz trans que fez o papel principal do filme 'Emília Peres', anunciando que ficará em silêncio a partir de agora depois de uma série de declarações polêmicas diante do resgate de posts antigos de suas redes sociais