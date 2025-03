"Ele é um técnico de um time, faz parte da vivência de qualquer governo substituição de ministros. Isso nada depõe em relação ao meu trabalho"

Nisia Trindade, demitida do ministério da Saúde, falando de sua conversa com o presidente Lula na qual foi comunicada da mudança

"Trabalhou, dia a dia, de cabeça erguida, lutando o bom combate e mostrando ao povo brasileiro a importância da ciência"

Janja, primeira dama do País manifestando-se nas redes sociais após a demissão de Nísia Trindade do ministério da Saúde

"Tem os defeitos? Tem, mas respeitem. Respeitem ou mandem a gente pegar o beco que pegamos"

Adail Junior (PDT), vereador que apoia Evandro Leitão desde a campanha, queixando-se dos ataques frequentes da base atual às gestões de Roberto Cláudio e José Sarto

"Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma República independente e cada vez melhor, independente e democrática"

Alexandre de Moraes, ministro do STF, em reação à ofensiva do governo norte-americano e ao Congresso dos EUA contra ações do Judiciário brasileiro