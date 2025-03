"A gente está igual maratonista na final. Eu vou dormir"

Fernanda Torres, atriz brasileira que foi indicada para o Oscar de melhor atriz, anunciando o que pretende fazer nos próximos dias depois da exitosa, e exaustiva, campanha que levou à conquista do prêmio de melhor filme internacional por "Ainda Estou Aqui"

"Eu sou só Cleo"

Cleo Pires, atriz, corrigindo repórter que a entrevista durante o carnaval e ser identificada também com o sobrenome da mãe, Gloria Pires

"Acho que os EUA estão perdendo sua democracia"

Steven Levitsky, cientista político, professor da Universidade de Harvard e autor do livro "Como as democracias morrem"

"A grande ação da igreja em seu poder de servir, de estar próximo dos irmãos, é fazer com que tenhamos consciência do que está sendo debatido, mas na base, ou seja, através dos trabalhos sociais"

Dom Gregório, Arcebispo de Fortaleza, no lançamento da Campanha da Fraternidade 2025, que terá como tema "Fraternidade e Ecologia Integral"

"Entreguei o

microfone,

não o coração"

Neguinho da Beija-Flor, à CNN Brasil, falando de sua decisão de se aposentar da avenida após 50 anos ininterruptos desfilando pela Beira Flor de Nilópolis

"Desculpe, Caxias"

Fabrício Machado, o "Fafá", mestre de bateria da Grande Rio, dirigindo-se à comunidade da cidade onde a escola tem sede diante da perda de um décimo, no seu quesito, que custou o título em 2025

"Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Obrigado, Portela. Obrigado todo mundo. Um beijão"

Milton Nascimento, em suas redes sociais, após ser homenageado como enredo da Portela no carnaval de 2025

"Muita gente acha que sou só um ator, engraçado, né? Não sabe que estudei. Nunca vou parar de estudar. Nunca paro!"

Milton Cunha, carnavalesco e comentarista de carnaval da rede Globo, fluente em francês e inglês, com várias formações e pós-doutorado em História da Arte pela Escola de Belas Artes da UFRJ (2017), ao ver seu rico currículo viralizar nas redes sociais

"É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? É sério?"

Luighi, atacante do Palmeiras, alvo de racismo no Paraguai e reagindo, aos prantos, à pergunta de um jornalista focada apenas no jogo, sem qualquer referência ao episódio

"Se a guerra é o que os Estados Unidos querem, seja tarifária comercial ou qualquer outra, estamos prontos para lutar até o fim"

Embaixada da China nos Estados Unidos, através das redes sociais, em tom inusual dizendo-se pronta para o confronto no nível que o governo Trump pretenda

"Vivemos uma instabilidade política. De cada dez pessoas que nos abordam, nove perguntam: 'E aí? Vai ter uma nova eleição na cidade?' 'Quando?'"

Lino Júnior (PSB), vereador em Choró, admitindo que o município vive um clima tenso com a situação do prefeito eleito, José Braga (Braguinha), que está em prisão domiciliar

"É uma pauta urgente do Brasil e precisa fugir da armadilha paralisante da polarização"

Alessandro Vieira (MDB), senador de Sergipe, defendendo sua proposta de instalação de CPI para investigar facções criminosas