"Papai não interfere em momento algum no meu mandato. Obviamente, eu ouço, escuto, mas meu pai não interfere na minha, na nossa administração"

Joel Barroso (PSB), escolhido novo prefeito de Santa Quitéria em eleição suplementar, negando interferência em sua gestão do pai, Braguinha, que teve mandato cassado pela justiça

"É o texto mais avançado, mais progressista da história de Fortaleza, sobretudo porque teve muita participação popular"

Arthur Bruno, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Metropolitano de Fortaleza (Ipplan), defendendo documento encaminhado à Câmara de Vereadores como proposta de novo Plano Diretor da cidade

"Todas as movimentações que fiz aqui no Ceará, eu levei para o presidente Bolsonaro. Ele me ouviu, entendeu e mandou tocar"

André Fernandes, presidente do PL no Ceará, justificando sua política de alianças que determinou aproximação com o ex-crítico Ciro Gomes

"Ciro não reconheceu o que o PDT fez por ele"

Iraguassu Teixeira Filho, presidente do PDT de Fortaleza, queixando-se do ex-correligionário Ciro Gomes pelo fato dele ter saído do partido em meio a críticas e ataques. Ele participou do podcast 'Jogo Político'

"Foi um sucesso. Tirando a vida dos policiais, o resto, a operação foi um sucesso.

A gente não fica aqui chorando, a gente fica aqui trabalhando"

Cláudio Castro (PL), governador do Ruio de Janeiro, elogiando megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha que resultou em 121 mortes, quatro delas de policiais

"Nenhum bandido importante no Brasil mora em uma favela"

Ricardo Balestreri, especialista em segurança pública, criticando a lógica que impera em operações como a realizada no Rio de Janeiro, na semana, que deixou saldo trágico de 121 mortes

"Foi queima de arquivo. Estourou a cara do garoto toda. Podia ter matado, mas não precisava fazer isso não. Por que não prendeu? Covardia"

Cláudio de Lima, comerciário, cujo filho, Hércules, 23 anos, foi uma das vítimas da ação da polícia no Rio de Janeiro. Segundo ele denuncia, o filho já estava rendido e dentro de uma viatura quando foi morto

"Se ele sentir que não tem condições, ele tem que jogar a toalha e pedir GLO ou intervenção federal. Ou ele faz isso, se não conseguir enfrentar, ou vai ser engolido pelo crime"

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, na sua reação inicial às críticas do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que reclamava de falta de apoio federal para combater o crime organizado. Depois, os dois acabaram se entendendo

"Sim, é verdade, eu e a Bruna estamos namorando. É uma mulher incrível, está sendo muito especial e estou muito feliz"

Gabi Guimarães, estrela da seleção brasileira feminina de vôlei, confirmando a relação com a influenciadora digital Boo Unzueta

"Você é um grande amigo"

Javier Milei, presidente da Argentina, agradecendo a Donald Trump pelo apoio na eleição parlamentar da qual seu partido, Liberdade Avança, saiu amplamente vitorioso

"Acostumei tanto com a marmita aqui na firma, né? Como eu brinco sempre. Já tem tantos anos que eu espero levar esse hábito aí pra nova rotina do JN também"

César Tralli, que assume a partir de novembro a bancada do Jornal Nacional como apresentador, falando de sua disposição de manter a alimentação regrada no trabalho

"Jovem precisa enxergar na escola um mecanismo de ascensão"

Gil do Vigor, ex-BBB que acaba de concluir doutorado nos Estados Unidos