"Com oração, conversa

sincera e união, o Brasil

tem solução"

Michelle Bolsonaro, ex-primeira dama, reagindo ao anúncio de que estavam suspensas as conversas do PL com Ciro Gomes, para apoiar uma candidatura dele ao governo do Ceará, ideia fortemente atacada por ela durante passagem por Fortaleza

"Nós vamos dar uma pausa, nós vamos repensar. Vamos analisar um futuro melhor para o Estado do Ceará e eu agradeço a confiança de continuar à frente nessa articulação"

André Fernandes, deputado federal e presidente do PL no Ceará., anunciando a suspensão de conversas avançadas em torno do apoio à candidatura de Ciro Gomes, do PSDB, ao governo do Ceará após cobrança pública da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro

"Muitas coisas boas virão dessa parceria"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, após mais uma conversa com o colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem voltou a elogiar

"O vagabundo que bate na mulher não precisa votar em mim"

Presidente Lula (PT), ao falar na solenidade de entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) a professores, em Fortaleza, e abordar o problema do feminicídio