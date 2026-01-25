"Todos nós que queremos um Brasil melhor temos que ter muita sabedoria e união para vencer o partido das trevas. A gente precisa praticar aquilo que prega: como vamos unir o Brasil se não conseguimos unir a direita antes?"

Flávio Bolsonaro (PL), senador pelo Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência, pedindo união às forças de direita para derrotar a esquerda em 2026 e, especialmente, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, que deve tentar reeleição

"Quando eu estava na rua com vocês, prometi que traria melhoria na saúde e na educação. E a gente quer fazer as coisas bem feitas. Peço desculpas a vocês, mas vamos priorizar a saúde"

Naomi Amorim (PSD), prefeito de Caucaia, ao anunciar que o município não terá festa de carnaval em 2026 patrocinado pelo dinheiro público

"Minha reação de fazer aqueles gestos para minhas amigas depois de ser provocada foi errada, mas eu nem sabia que eles estavam nos observando. Não sabia que era crime no Brasil"

Agostina Paez, turista argentina acusada de gestos racistas contra funcionários de um bar em Ipanema, na Zona Sul do Rio, que teve o passaporte retido, está usando tornozeleira eletrônica e proibida de deixar o País à espera do julgamento do seu caso

"Candidatura do Flávio não empolgou a direita. Parem para pensar: quem da direita está empolgado?"

Silas Malafaia, pastor, manifestando-se contra a ideia de apoiar o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Ele defende o nome do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas

"Eu fico muito feliz de ver esse reconhecimento todo para O Agente Secreto, porque é filme brasileiro [...] Foi escrito pra Wagner (Moura)"

Kleber Mendonça Filho, diretor do filme 'O Agente Secreto', que conseguiu quatro indicações para o Oscar

"Waguinho indicado ao Oscar! O baiano tem o molho! Melhor elenco, Dona Tânia vai estar lá também! É Brasil no Oscar"

Lázaro Ramos, ator, comemorando a indicação do amigo Wagner Moura, baiano como ele, para disputa do Oscar de Melhor Ator

"Proposta de Trump sobre Faixa de Gaza é confusa e não vejo como o Brasil aceitar"

Celso Amorim, assessor internacional do presidente Lula, manifestando-se contra a aceitação ao convite de Donald Trump, nos termos em que ele está redigido, para que o Brasil participe do Conselho de Paz que criou para administrar Gaza

"O mundo não estará seguro a menos que tenhamos um controle total e completo sobre a Groenlândia"

Donald Trump, em mensagem enviada ao primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, acerca de sua pretensão de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos

"Ser mãe sempre esteve nos meus planos, e daqui pra frente seremos dois corações batendo em um só"

Lauana Prado, cantora sertaneja, ao anunciar gravidez alguns dias depois de romper o casamento com Tatiana Dias. Ela realizou procedimentos de fertilização in vitro e mantinha óvulos e embriões congelados

"Que é bom fumar, é. Desculpa, mas mata"

Ana Maria Braga, apresentadora de televisão, que foi fumante por muitos anos e diz que parou há três anos durante conversa com o ator Eduardo Moscovis

"Este é o amor que venceu o medo? Estou aqui cumprindo meu dever institucional, respeito o cargo do presidente da República, então peço respeito, por favor"

Eduardo Leite (PSD), após ser vaiado em evento com o presidente Lula, em Porto Alegre, lembrando ter sido eleito governador do Rio Grande do Sul com o mesmo voto que garantiu a vitória do petista

"Eu tive que dizer que estava saindo da banda, mas a história não foi essa. Eu levei a culpa e até hoje muita gente não me suporta por causa disso"

Solange Almeida, cantora, sobre a sua saída do Aviões do Forró, em 2016, negando que tenha sido decisão sua