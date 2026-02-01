"Desenvolvimento regional não faz parte da agenda nacional"

Firmo de Castro, ex-deputado federal e um dos autores da proposta de criação dos Fundos Constitucionais, em entrevista às Páginas Azuis

"Tarcísio (de Freitas) precisa mostrar identidade e não ter submissão a Bolsonaro"

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e um dos principais articuladores políticos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

"As pessoas querem uma alternativa moderada, estão cansadas da polarização. Ser candidato não é algo que faça parte dos meus planos, mas vamos esperar o que vai acontecer"

Michel Temer (MDB), sobre a possibilidade de disputar a presidência, algo que não fez nem mesmo quando terminava seu mandato, em 2018, com a popularidade mais baixa da história

"Eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Meu coração é Rubro-Negro"

Lucas Paquetá, que volta para o Flamengo, após sete temporadas na Europa, negócio de US$ 42 milhões

"Uma coisa é certa: quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços.

Doa a quem doer"

Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, quanto à sua disposição de agir no caso do Banco Master, especialmente naquilo que diz respeito ao comportamento e atuação de ministros da Corte

"Deixe-me ser muito claro, Lula é antissemita. Isso não é um slogan, não é exagero. Isso é baseado em suas ideias, em seus avisos, em suas palavras e ações"

Flávio Bolsonaro fazendo uma acusação grave contra o presidente da República, durante visita a Israel. Antissemitismo, no Brasil, é crime

"Vamos trabalhar para fortalecer o arco de alianças. A oposição se aliou ao bolsonarismo. Eles não têm projeto, é ódio"

Camilo Santana (PT), ministro da Educação e senador licenciado, criticando o provável candidato oposicionista ao governo do Ceará, Ciro Gomes

"(Eduardo) Girão é mais bolsonarista do que torcedor do Fortaleza"

Jade Romero (MDB), vice-governadora, ao comentar, durante participação no Jogo Político, podcast do O POVO, críticas do senador Eduardo Girão (Novo) ao ex-CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, com quem ela é casada

"A TV aberta não tem coragem de me chamar para trabalhar. A TV aberta tem muito dinheiro e pouca coragem"

Luana Piovani, que hoje mora em Portugal e tem presença ativa nas redes sociais, sobre uma provável volta sua à TV aberta no Brasil

"Justiça por Orelha"

Paul Wesley, ator, conhecido por participar da série "The vampire diaries", como efeito da repercussão mundial da morte brutal de um cachorro espancado por adolescentes no litoral de Santa Catarina

"Ir ao CT do Corinthians foi a realização de um sonho de criança, foi muito incrível"

Adolpho Veloso, brasileiro indicado para disputar o Oscar de Melhor Fotografia pelo filme norte-americano "Sonhos de Trem". Torcedor fanático do time paulista, ele visitou o Centro de Treinamento na última quinta-feira

"A gente terminou numa boa. Foi lindo. Vivi um momento incrível com essa mulher incrível que é a Paolla"

Diogo Nogueira, cantor, afastando rumores de foi conflituoso o término de seu relacionamento com Paola Oliveira