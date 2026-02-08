"Faço um apelo ao país: precisamos, mais do que nunca, de diálogo, de bom senso e de paz. Paz entre os grupos que defendem ideologias diferentes. Paz entre as instituições nacionais. Paz entre os Poderes da República"

Davi Alcolumbre,

em sessão que marca

o início do ano legislativo.

"Quando saiu o nome do meu filho, chamei ele e disse: só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, vai pagar o preço, mas se não tiver, se defenda"

Luiz Inácio Lula da Silva,

sobre a citação do nome do seu filho, Fábio Luiz, o Lulinha, na CPI do INSS, que investiga fraudes e descontos indevidos contra aposentados e pensionistas

"Infelizmente, a alta cúpula do Judiciário no Brasil está aparelhada pelo Lula"

Flávio Bolsonaro (PL),

senador pelo Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência, em entrevista ao portal conservador europeu Visegrád

O momento é de ponderações e autocorreção. É hora de um reencontro com o sentido essencial da República, da tripartição real de Poderes e da convivência harmônica e independente, com equilíbrio institucional"

Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, na sessão de abertura do Ano Judiciário em 2026