"Jamais adotei conduta que envergonhasse a família ou maculasse a magistratura"

Marco Buzzi, ministro do STJ, em carta enviado aos colegas após ser afastado do cargo devido às duas denúncias de importunação sexual contra ele, uma delas feita por uma jovem de 18 anos

"Eu vou ter a melhor coordenação de campanha que o Ceará já viu: Cid e Camilo"

Elmano de Freitas (PT), governador, prevendo os senadores Camilo Santana e Cid Gomes como coordenadores de sua campanha à reeleição

"Todo o processo tem negociação, mas nós não abrimos mão de um máximo de cinco por dois, da redução da jornada para 40 horas e também de não ter redução de salário"

Guilherme Boulos, ministro da Secretaria Geral da Presidência, anunciando total apoio do governo ao projeto que reduz a jornada de trabalho no Brasil

"É o candidato natural"

Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, sinalizando apoio ao nome de André Fernandes (PL) na disputa pela prefeitura de Fortaleza em 2028

"É vedada toda e qualquer censura. Sem se saber o que vai acontecer, não há dado objetivo do que a escola vai fazer, pode até última hora resolver não fazer. Estaríamos antecipando algo"

Carmén Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao acompanhar o voto da relatora, ministra Estela Aranha, que libera o desfile de escola de samba que homenageará o presidente Lula no Rio de Janeiro

"Só vou para o desfile se o filho do Lula devolver o dinheiro dos aposentados do INSS"

Flávio Bolsonaro (PL), senador e pré-candidato à presidência da República, respondendo, ironicamente, a pergunta se pretendia comparecer aos desfiles no Rio de Janeiro

"Não é campanha, é uma homenagem"

Tiago Martins, carnavalesco da Acadêmicos de Niterói, acerca da escolha do polêmico tema que a escola levará à avenida, transformada em disputa jurídica e política.

"O Carnaval é festa,

é o povo em celebração e também é economia. Criam-se atrativos turísticos, assegura-se o acesso à arte e à cultura, movimentando serviços, empregos

e comércio"

Luisa Cela, secretária estadual de Cultura, ressaltando a força do Carnaval para além do seu aspecto festivo

"Tenho repúdio, ódio, nojo, desse cidadão que se chama Jeffrey Epstein. Um cara repugnante, que estuprava mulheres, mantinha pessoas em cárcere privado e outras coisas que a gente nem sabe"

Luciana Gimenez, apresentadora de TV, brasileira, reagindo ao envolvimento do seu nome no escândalo sexual a partir da divulgação dos arquivos de Epstein

"A gente não permite que a Tulianne e nossos filhos vão para uma Federal. É que a gente quer manter os nossos valores familiares. A universidade particular se alinha mais aos nossos pensamentos e aos nossos princípios"

Christiane, mulher do ex-jogador Túlio Maravilha, em vídeo, ao lado dele e dela, na qual anunciam que a jovem abrirá mão das vagas obtidas em duas universidades públicas do Rio de Janeiro e, por razões ideológicas, optará por estudar em instituição privada

"É o concerto mais sonhado de minha vida. Eu te amo Brasil!"

Shakira, cantora colombiana, anunciada pelo prefeito Eduardo Paes, na quinta-feira, como principal atração de show na noite de 2 de Maio na Praia de Copacabana, no evento denominado 'Todo Mundo no Rio'

"Tenho o papel de influenciar mulheres"

Andrezza Rakoff, primeira policial militar do Ceará a obter faixa-preta no jiu-jitsu