Nos EUA, vice-presidente Kamala Harris confirma que buscará nomeação democrata

Foto: Mandel NGAN / AFP Após desistir, Joe Biden sugere Kamala Harris como candidata do Partido Democrata para as eleições dos EUA

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou neste domingo, 21, que pretende vencer a nomeação do Partido Democrata como candidata a presidente do país. Em comunicado, Harris se disse honrada de ter o apoio do atual chefe da Casa Branca, Joe Biden, que desistiu de buscar a reeleição.

Harris assegurou que fará tudo o que estiver a seu alcance para derrotar nas urnas o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump. "Temos 107 dias até o dia da eleição. Juntos, vamos lutar. E juntos, vamos vencer", destacou.

Kamala Harris exaltou Joe Biden no primeiro comunicado oficial após o democrata ter informado que não buscará a reeleição. Na nota, Harris escreveu que o legado de Biden já é maior do que o de muitos líderes que exerceram dois mandatos na Casa Branca.

Harris disse que é "uma honra profunda" servir como vice-presidente de Biden. "Eu vi todos os dias a liderança de Biden como presidente: sua honestidade e integridade; seu grande coração e compromisso com a fé e a família; e seu amor ao país e ao povo americano", escreveu.

A vice-presidente classificou de "patriota" a decisão de Biden de não concorrer a um segundo mandato e prometeu unir o Partido Democrata no esforço para derrotar Donald Trump.