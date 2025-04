'Família' vaticana do papa prestou homenagem

Foto: AFP PHOTO / VATICAN MEDIA A cerimônia do funeral acontecerá na Basílica de São Pedro

Após sua eleição em 2013, o papa Francisco escolheu viver na residência de Santa Marta, em vez de se isolar no solene Palácio Apostólico, até sua morte na segunda-feira, 21, aos 88 anos.

Foi lá que dignitários e funcionários da Cidade do Vaticano foram os primeiros a se despedir, ontem, do líder espiritual, vestido com uma casula vermelha e mitra branca.

Antes de entrar na capela sóbria que abrigava o caixão, escoltados por dois guardas suíços, o grupo aguardou em um saguão com portas de madeira e piso de mármore. O silêncio reinou, quebrado por baixos sussurros.

Freiras, leigos, bispos, altos funcionários da cúria - o governo do Vaticano - e outros funcionários, de jardineiros a bombeiros e equipe médica, honram o "Santo Padre". (AFP)