Clamando justiça

Foto: Arquivo Pessoal Valter de Oliveira Costa, advogado

Conforme já havia mencionado em artigo anterior, fui funcionário de uma instituição federal durante oito anos incompletos. Aposentei-me devido à minha condição física e emocional proveniente de intensa depressão, situação em que, de fato, não obtive a minha ajuda médica, notadamente dos profissionais de saúde do órgão em que trabalhei.

Não satisfeito nem compreendido, sigo bastante consternado em busca de alcançar a plenitude da luz divina refletida nos olhos e na consciência dos peritos que me avaliaram, mas, infortunadamente, algo em suas avaliações os impediu de observar as minhas dolorosas chagas, e eles ainda não se atentaram aos atestados médicos anexados tampouco ao meu estado de saúde.

Em 2014, por causa de uma grande raiva, sofri um pequeno AVC. Com efeito muito padecer, resolvi, em 2021, promover uma ação suplicando a isenção do imposto de renda e a integralização dos meus proventos. No entanto, vi minha súplica negada perante a junta médica e a presidente do órgão. Vale ressaltar, por oportuno, que tais requerimentos foram formalizados por duas competentes advogadas, porém, nesse caso, como advogado e autor da causa, manifestei-me apenas a matéria do fato.

No presente caso, meu interesse maior é encontrar a graça de melhorar meu estado de saúde, fato ainda não ocorrido, e só movi as essas ações depois de sete anos de sofrimento motivado pelas sequelas do "pequeno" AVC que sofri. Assim, demonstro que meu interesse pelo vil metal foi motivado pela minha piora e pelo exemplo gasto com muitos neurologistas e diversas medicações, das quais a mais recente foi o Canabidiol 100 mg, que custa caro, assim como os outros medicamentos para tratar tais problemas.

Nesse quadro, determinados médicos disseram-me que, quando senti esse mal-estar na cabeça, pescoço e pernas, eu deveria ter logo procurado assistência hospitalar, mas, inegavelmente, não sabia que era grave meu quadro clínico, o que acarretou, enfim, uma sequela dolorosa e evolutiva. Então, resta-me a crer que "O Senhor faz Justiça, dá o direito aos oprimidos". Salmo 102:6

Por derradeiro, imploro o apoio de algum colega advogado(a) para que, se possível, possa se manifestar por meio de artigo a ser publicado nesse jornal sobre o assunto atinente aos julgadores não se apoiarem somente na Lei, mas também no ato de se fazer Justiça. n