Diogo Chamun: Dia do Empresário Contábil, uma data a ser comemorada

Foto: Arquivo Pessoal Diogo Chamun. Diretor de políticas estratégicas e legislativas da Fenacon

A atuação do profissional contábil, que já foi chamado de "Guarda Livros" e que já teve na essência da rotina o mero atendimento das obrigações fiscais, vem ganhando cada vez mais espaço na gestão das empresas, e por consequência, tem seu trabalho mais reconhecido e valorizado. No entanto, muitos desses profissionais são sócios ou titulares de empresas, ou seja, são Empresários Contábeis.

O reconhecimento desse destacado profissional ocorreu em março de 2011, por meio da Lei nº 12.387, aprovada graças à interferência do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que também era empresário da contabilidade e autor do projeto que deu origem à lei, instituindo 12 de janeiro como o dia do Empresário Contábil.

Importante registrar e enaltecer o gigante desafio desses empresários. Como assessores tem papel estratégico para as empresas e para o desenvolvimento do Brasil. É inegável sua contribuição para a rotina e crescimento das empresas, seja no cumprimento das obrigações fiscais, ou participando e gerando informações para uma melhor gestão.

Também é fundamental nos debates sobre a economia e o desenvolvimento do país. Temas tributários, trabalhistas, previdenciários, empreendedorismo, assim como, as reformas estruturantes, são pautas constantes. O exemplo mais recente foi o longo debate sobre a reforma tributária, o qual o contador teve um papel preponderante.

Outro desafio, e não menos complicado, do Empresário Contábil é empreender no seu negócio como qualquer outro empreendedor. Enfrentar a burocracia, alta carga fiscal, limitação de mão de obra qualificada, concorrência, são algumas das dificuldades. Mas o principal desafio são os riscos assumidos. Diferente de quem tem seus vencimentos garantidos no final do mês, tem que cumprir com suas obrigações, pagar fornecedores, impostos e, principalmente, a folha de pagamento, para somente depois cuidar da sua vida. É responsável pelo sustento de famílias que dependem dessa engrenagem funcionando.

Por fim, quero ressaltar a importância desse empresário, que além de toda sua atribuição técnica, ainda empreende, gera empregos e renda, deixando uma expressiva contribuição para nossa sociedade, um verdadeiro herói.