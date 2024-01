Heitor Férrer: Acquario Ceará: até que enfim, uma saída

São as ideias que movem o mundo! Boas ou ruins, elas impactam a sociedade, pautando a vida das pessoas. Quando governamentais, são, na sua grande maioria, impostas pelos administradores públicos em desrespeito aos administrados, aos que tudo pagam, restando-lhes apenas o direito de espernear. O "Acquario" foi uma dessas ideias, trágica ideia.

Concebida em 2009 e iniciada em 2012 no governo Cid Gomes, já se foram 11 anos e o que temos é uma ruína em construção, onde, em vez de peixes de todos os mares e oceanos como foi prometido, temos mosquito da dengue e infortúnio para os que moram no seu entorno. Obra inoportuna, desnecessária e não prioritária, a máquina do governo vendeu à sociedade cearense a ideia de que o aquário seria a redenção de nosso Estado, estava nele a solução de todos os nossos problemas, o mundo todo viria nos ver.

Fiz frente a essa ideia megalomaníaca e tresloucada. Em pronunciamentos duros, me referia à obra como "casa de peixe" e como poderíamos admitir a sua construção num Estado onde mais da metade da população vive do Bolsa Família, com um déficit habitacional de 234 mil moradias, cerca de 900 mil pessoas morando em condições sub-humanas, um estado com apenas 34% com esgotamento sanitário e com um elevadíssimo índice de assassinatos; naquela época, 4.000 homicídios/ano.

Um aquário não poderia, sequer, ser pensado, mas o governador Cid encaminha à Assembleia um pedido de empréstimo de 105 milhões de dólares (515 milhões de reais) para a sua construção. A matéria foi aprovada. Votei contra. O Senado, até hoje, não autorizou o empréstimo, mas o governador iniciou a gastança e enterrou naquele mostrengo R$ 130 milhões, correspondendo hoje a R$ 287 milhões, que, se aplicados na saúde, não teríamos nenhum cearense em fila de espera para cirurgia. Isso sim, prioridade 1 de qualquer governo.

Eleito Camilo Santana governador, sugeri a demolição daquela ruína. Por uma questão de lealdade e gratidão, o que é uma virtude, Camilo manteve sua concepção, porém não lhe acrescentou uma saca de cimento, nítida atitude de que a obra não interessava ao Estado. Com a chegada do governador Elmano, uma brilhante ideia: levar o LABOMAR para o famigerado aquário em convênio com a UFC, o que significa recursos federais para o empreendimento. Lá, teremos peixes, não para turista ver, mas para estudos científicos. De parabéns o governador Elmano, com uma ideia que move, positivamente, o Ceará. Opor-se a isso é oposição por oposição.