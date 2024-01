Leandro Vasques: As duas faces da violência doméstica

Não é nenhuma novidade que o Brasil apresenta cifras alarmantes de violência doméstica contra a mulher. Sob vários aspectos, os índices demonstram que o País é um dos mais hostis às mulheres, sendo o quinto colocado no ranking mundial de feminicídios, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas Para os Direitos Humanos (ACNUDH).

Além da Lei Maria da Penha, que criou um verdadeiro microssistema legal de combate à violência doméstica, várias iniciativas e políticas públicas têm surgido para reforçar tal enfrentamento, como a plataforma virtual para o registro de ocorrências e pedidos de medidas protetivas da Polícia Civil do Ceará e os aplicativos de "botão do pânico", criados em alguns Estados, para que as ocorrências criminosas, inclusive de descumprimento de protetivas, sejam comunicadas às autoridades com a maior rapidez possível.

Nesse cenário, além da simples expansão de tais bons exemplos, é essencial que se promova uma uniformização dos instrumentos de redução da criminalidade contra a mulher, de modo que todos os Estados possam utilizá-los.

Por outro lado, sem perder de vista a indiscutível importância de se incrementarem os mecanismos de combate à violência doméstica, deve-se observar a faceta obscura de tal contexto, em que algumas pseudovítimas, mal orientadas por profissionais de ética duvidosa, engendram falsas denúncias em busca de vantagens em processos de natureza cível que tratam de guarda dos filhos e de pensão alimentícia.

É como o dito popular: o justo acaba pagando pelo pecador. Tais registros caluniosos acabam ocupando o Poder Judiciário e a Polícia Civil, que deixam de dedicar fôlego aos casos reais, exigindo assim que as autoridades permaneçam sempre atentas para depurar as situações de risco concreto, até mesmo em respeito às verdadeiras vítimas da violência doméstica.