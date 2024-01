Messias Douglas: Rualizantes no Palácio do Planalto

Na manhã de segunda-feira, 12 de dezembro de 2023, as pessoas em situação de rua voltaram ao Distrito Federal, mais especificamente no Palácio do Planalto. Na ocasião foi apresentado o "Plano Nacional Ruas Visíveis", plano este, criado pelo governo Lula, visa dar efetividade à Política Nacional para a População em Situação de Rua para os estados e municípios brasileiros.

Após quatro anos, os rualizantes voltaram para a agenda pública de ações nacionais, em um momento de reconstrução do país, que deve inspirar as pessoas em situação de rua para promover também seus recomeços e reconstruções. Entender a vida na rua como uma "situação" é parte fundamental para a superação da situação de rua, um ponto importante para a construção de novos projetos de vida.

O plano de ação possui um orçamento de aproximadamente R$1 bilhão e envolve ações de 11 ministérios, sob coordenação do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. O documento possui eixos para promover a desrualização, dividindo-se em: Assistência Social e Segurança Alimentar; Saúde; Violência Institucional; Cidadania, Educação e Cultura; Habitação; Trabalho e renda; Produção e Gestão de dados.

O maior número de ações e orçamento estão no eixo que versa sobre assistência social e segurança alimentar. Como destaque, entre as ações previstas, há o "Moradia Cidadã", um piloto do projeto internacionalmente conhecido como housing first (moradia primeiro), que promove o acesso imediato a habitação para as pessoas em situação de rua, ou seja, neste projeto, apresenta-se uma inversão do modelo de atendimento, iniciando pela casa, seguindo um modelo de habitação apoiada, onde posteriormente as pessoas em superação da situação de rua seriam inseridas em outros serviços a fim desrualizar.

É preciso entender as características do "tornar-se pessoa em situação de rua", para promover a superação da situação, é preciso entender o processo de rualogia. O aumento do número de pessoas em situação de rua é um fato, e 1 em cada 1.000 pessoas no Brasil estava vivendo em situação de rua até 2022. Entretanto, a esperança é de que novas intervenções fortaleçam as ações, o da situação de rua, de um modo que não apenas tire as pessoas das ruas, mas que tire a rua das pessoas.