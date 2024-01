João Aglaylson: 8 de Janeiro e a sombra do bolsonarismo

Pouco mais de Um ano se passou desde os chocantes ataques golpistas de 8 de janeiro em Brasília, dia que ficará marcado como um dos mais sombrios na história recente do Brasil.

Em entrevista recente ao jornal OGlobo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, fez revelações surpreendentes. Naquele dia, existiam planos nefastos que visavam não apenas desestabilizar as instituições democráticas, mas também infligir violência extrema contra ele.

Essa notícia é um lembrete do perigoso legado deixado pelas correntes Bolsonaristas no país. A ideia de que um grupo, movido por ideologias fascistas, possa conceber e, possivelmente, tentar executar um plano para prender e enforcar um Ministro do Supremo Tribunal Federal é algo que deveria alarmar a todos, independentemente de posição política. Não se trata apenas de um ataque a um indivíduo, mas a toda a estrutura que sustenta o Estado de Direito no Brasil.

Esse ataque terrorista à nossa democracia destaca a necessidade urgente de fortalecer nossas instituições e promover uma cultura de respeito e diálogo. O ódio e a violência, muitas vezes alimentados e exacerbados por discursos inflamados e polarizadores, precisam ser firmemente rejeitados e combatidos.

Os responsáveis por essas ameaças devem ser identificados, julgados e punidos dentro do rigor da lei. A impunidade só serviria para encorajar ainda mais ações semelhantes no futuro. É essencial que todos os setores da sociedade — governos, o judiciário, a mídia e o público — se unam na condenação de ações deste tipo e trabalhem juntos para garantir que tais ameaças nunca se repitam.

Nossa democracia é um bem precioso, conquistado com muita luta e sacrifício. Não podemos permitir que seja corroída pelo extremismo e pela violência. O Brasil deve permanecer firme em sua busca por justiça e pelo respeito aos princípios democráticos. A sombra do extremismo só pode ser dissipada com a luz da razão, do diálogo e do comprometimento com a legalidade e os direitos humanos.