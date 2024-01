Tributos somente podem ser exigidos com prévia autorização da lei. O amplo debate que ocorre no legislativo é pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. Os parlamentares são o elo entre o Povo e o poder e deles se espera a análise atenta dos projetos que envolvem a cobrança de impostos e a negativa quando se mostrarem autoritários.

Quando o governante encontra a complacência dos parlamentares com o seu apetite por aumento de impostos, a legalidade tributária fica esvaziada. É o que restou evidente com a aprovação da nova lei que regula o ICMS em nosso Estado. O projeto foi enviado à Assembleia Legislativa em 19 de dezembro de 2023, no mesmo dia recebeu parecer favorável em reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado no Plenário da Casa no dia 27 e publicado no Diário Oficial de 28.12.2023 (Lei nº 18.665, de 28.12.2023). O debate não existiu.

A lei, aprovada em seis dias úteis, tem 198 artigos que cuidam de todo o disciplinamento do imposto mais importante do Estado e afeta significativamente a vida dos cearenses. Aumenta a alíquota, incrementa os meios de cobrança indireta, permitindo inclusive que a Sefaz suspenda a inscrição no cadastro geral da fazenda do contribuinte que considerar faltoso, e que costumam ser usados mesmo quando o contribuinte tem, ou deveria ter, o direito de defesa contra ilegais exigências, onera multas e traz muitas outras alterações em suas oficiais trinta e cinco páginas.

Nada justifica tamanho açodamento, que só se explica pela intenção premeditada de evitar o debate, fazendo lei a vontade do fisco. Exigir imposto mais elevado e de forma mais agressiva se mostrou o objetivo prioritário, perseguido com muito mais empenho político que qualquer outro que tenha beneficiado a sociedade.

A garantia constitucional da legalidade tributária foi reduzida à mera formalidade de obter o "de acordo" de deputados submissos, em um projeto elaborado às escuras nos escaninhos fazendários. Não houve a discussão pública que confere legitimidade à lei e motiva a existência do parlamento. O contribuinte foi surpreendido com a novidade cara e violenta, apresentada como um ato consumado, quando tem o natural direito a participar das discussões que envolvem a tributação, até porque é ele quem paga a conta. Essa forma de cobrar imposto não é democrática, ao contrário, é extremamente ditatorial. n