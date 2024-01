Bárbara Oliveira: Somos o presente, para termos um futuro

"Vocês são o futuro da nação". Você, jovem, já parou para pensar no que há de contraditório nessa expressão? Por qual razão nos relegam o futuro, enquanto nos impedem de construir o presente? Quem cotidianamente já ouviu: "É muito nova para uma vaga dessa", "precisa ter mais experiência para poder falar sobre isso", "quando você for mais velha, vai entender" ou "estamos construindo um futuro melhor para você"? Insistem em nos impedir de construir o presente, mas nós ousamos lutar pelo que queremos mesmo assim!

Para além disso, vivemos sob uma constante áurea de pessimismo e medo. Não acreditamos no sistema político, nas instituições públicas e, às vezes, tampouco nas instituições privadas. Essa descrença que passa de geração em geração aprisiona os nossos sonhos de começar a transformar o nosso mundo.

Contudo, cabe a nós nos engajarmos na construção de políticas públicas de juventudes que atendam os anseios das múltiplas juventudes que convivem em nosso território. Precisamos ser mais participativos dentro dos conselhos de políticas públicas e na fiscalização do que a(o) candidata(o) em que votamos na última eleição anda fazendo com a confiança que depositamos nela(e). Precisamos de mais consciência social, acesso à educação de qualidade e a uma renda mínima que traga dignidade e nos afaste dos altos índices de criminalidade. Também precisamos de educação política nas escolas, universidades e espaços sociais que possibilite a formação de cidadãos ativos e comprometidos com a democracia e com a política.

Eu sonho com o dia em que o projeto político para as juventudes seja o respeito de nos permitir desfrutar das diversas oportunidades positivas que a juventude pode e deve proporcionar e em que tenhamos nossas ideias e projetos valorizados.

Pois, uma vez que a "juventude são os dias onde se veem diversas coisas: o sonho e a realidade ao mesmo tempo" (autor estrangeiro), meu desejo para o novo ano é que nós, jovens, possamos nos tornar protagonistas do nosso presente, para que possamos construir um futuro melhor a partir de hoje, enquanto ainda somos jovens! n