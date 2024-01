Stefany Almeida: Onde estão as oportunidades para juventude?

Há três anos, faço parte da equipe de colaboradores do Idesq, uma instituição qualificadora de aprendizagem técnico-profissional. Nesse tempo, não apenas ampliei meus conhecimentos técnicos, mas também tive a honra de me deparar com histórias que deixaram uma marca inesquecível em minha jornada pessoal. Cruzei com jovens de diversas regiões do Estado e afirmo com convicção que, independentemente da origem, a juventude compartilha uma essência única e inspiradora.

Para conhecimento de todos, a aprendizagem profissional nasceu a partir da lei 10.097/2000, que tem como objetivo inserir e capacitar jovens entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho. Torna-se obrigatório o contrato de Jovem Aprendiz, no modelo CLT, em todas as empresas de médio e grande porte, compondo de 5% a 15% o quadro de funcionários.

Os benefícios proporcionados pela Lei da Aprendizagem são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para a juventude. Com o objetivo de combater a exploração e o trabalho infantil, a legislação assegura direito aos aprendizes, tais como a formalização da carteira de trabalho, remuneração por hora, 13° salário, período de férias remuneradas, vale-transporte e FGTS. Além disso, ao longo de todo o contrato, os aprendizes realizam o curso técnico-profissional ministrado por instituições parceiras das empresas contratantes.

No entanto, nem tudo são flores e com a aprendizagem profissional, não seria diferente. As diversas dificuldades e obstáculos se apresentam tanto para as instituições qualificadoras quanto para os jovens que buscam essa formação. Recordo-me de uma jovem que fabricava máscaras para sustentar sua presença nas entrevistas. Em uma conversa, ela compartilhou que precisava vender um determinado número de máscaras até o dia da seleção, o que a impedia de confirmar sua presença com antecedência. Outro jovem que conheci, aparentava ter uma idade próxima à minha (e de fato tinha), vendia jujubas à noite, passei meu contato e pedi seu currículo. Ambos foram incluídos no programa, tiveram oportunidades excelentes e se destacaram em suas atividades.

Embora haja muitos exemplos que poderia mencionar neste artigo, prefiro provocar uma reflexão que, de maneira preocupante, me inquieta: onde estavam as oportunidades para esses jovens? n