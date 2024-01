Ainda é de noite. E eu acho que pelas minhas atitudes, será durante um tempo. Você me impressionou com o teu intelecto, eu te impressionei com as curvas da vida.

Você parecia perfeito, mas apesar dessa perfeição toda, ela não me causou afeição por você. A não ser, às nossas músicas dos Selvagens. E eu te jurei um amor de mentira, com um toque de guitarra americano, junto com um poema feito aos meus prantos.

Eu me senti amada enquanto você me segurava com seus braços frágeis, que tentavam me dar equilíbrio. Mas, eu desci deles e achei melhor me jogar no mar que a gente tanto tinha medo de mergulhar. E você pediu para eu sumir e eu sumirei de você. Por você.

Você disse que, um dia, eu ia confiar em você cegamente. Mas, fui eu quem furou teus olhos, amor.

No final, essas palavras bonitas não me valem de muito. Mas, eu te desejo tudo de bom, meu bem.