Maria Cristiane Lopes da Silva: Violência e não violência na escola

Foto: Arquivo Pessoal Maria Cristiane Lopes da Silva. Pesquisadora do Laboratório Estudos da Conflitualidade e da Violência - Covio/Uece e professora da Rede Pública Estadual do Ceará - Seduc.

Como falar de não violência na escola se a violência está estampada nos noticiários, nas redes sociais e em inúmeros discursos? Que seria essa violência na escola? Quais são as práticas para a não violência? Compreende-se que violência, apesar de sua complexidade estrutural e conceitual, é algo esmagador que destrói as possibilidades de diálogo. As práticas da não violência podem ser percebidas como estratégias de construção de pontes de conversa e escuta entre os professores e os estudantes.

Na escola, sendo um espaço dinâmico de relações e controvérsias, florescem situações conflitivas e divergentes que são naturais no processo de sociabilidade; contudo, ecoam ultimamente comportamentos e situações que estão abalando as suas estruturas, com atitudes violentas que vêm preocupando a comunidade escolar e a sociedade. Entretanto, a raiz da violência não nasce na escola; pelo contrário, a escola também é mais uma vítima dessa doença visceral que cresce desproporcionalmente.

Por mais que estudos apontem, como os de uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que a violência acomete professores e estudantes que tiveram experiência com algum tipo de ação violenta na escola, foi revelado que ela está presente de forma inexorável, sem qualquer tipo de dó ou piedade. Cabe pensar assim: o que está sendo feito efetivamente? De perto, a escola com sua função social assume um peso muito grande de cobranças para além de sua capacidade, chegando ao ponto fazer parte de um jogo de culpabilidade.

Alguns estudos mencionam que a escola culpa as famílias, as famílias culpam a escola, os estudantes culpam os professores e vice-versa, um jogo cruel para apontar culpados que, afinal, são todos integrantes de uma gama social que não sabe o que fazer.

Diante desse cenário, ações, projetos e programas são desenvolvidos, entre eles: mediação de conflitos, comunicação não violenta, círculos de construção de paz e círculos restaurativos, entre outras práticas que buscam no diálogo e na escuta colaborativa uma das formas de cuidar dos conflitos e prevenir a violência.