Anna Helena Altenfelder: O que queremos como país para as nossas juventudes?

Tramita no Congresso Projeto de Lei que altera os rumos do Novo Ensino Médio. Uma medida acertada, pois abre um diálogo com os mais impactados por essa questão: estudantes e professoras. Agora, é urgente atentarmos para uma questão fundamental - talvez a mais importante - nessa discussão: o que queremos como País para as nossas juventudes?

Quando essa reforma foi criada por Medida Provisória, em um período de instabilidade democrática, essa pergunta foi perdida de vista. Não por acaso, a reforma contou com pouca (ou nenhuma) participação dos atores fundamentais nessa história. Sua legitimidade foi posta em xeque e a situação foi agravada pela omissão do MEC nos últimos quatro anos.

Este ano, com a consulta pública e a articulação com outras instâncias e entidades representativas, temos um novo cenário e uma situação que esperamos ser mais favorável.

Mudanças como a retirada do teto de 1.800 horas e a retomada das 2.400 horas para a formação geral básica; a revogação da inclusão de profissionais não licenciados, com apenas reconhecimento de notório saber no magistério, são diretrizes do novo PL que, se já não são consenso geral, são defendidas por parcelas importantes do cenário educacional.

Ainda existem alguns pontos que precisam avançar. A retomada das disciplinas precisa ser mais discutida e pensada para garantir uma formação geral básica igual para todos. Temos ainda o desafio de ampliar e qualificar a discussão sobre o ensino técnico profissionalizante, que precisa ultrapassar a visão que desconsidera a importância e relevância dele para a sociedade e para os próprios jovens.

Portanto, a resposta para a pergunta dessa escrita tem a ver com o desejo real de que nossos jovens consigam acessar a escola, permaneçam nela e aprendam de verdade, que possam se desenvolver integralmente, exercendo sua cidadania, e que tenham oportunidades dignas de prosperar. Para isso, precisamos nos comprometer com um Novo Ensino Médio que dialogue mais com as culturas juvenis e com os desafios da contemporaneidade.