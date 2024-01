Nayib Bukele, Equador à beira do abismo

Há poucos meses à frente do governo em seu pais, o presidente Daniel Noboa enfrenta sua primeira crise nacional após a fuga recente de 2 dos presos mais perigosos do Equador. A escapada dos fugitivos, vinculados a organizações criminosas equatorianas parceiras de cartéis mexicanos rivais, desencadeou novas disputas internas e uma série de ataques violentos no país que resultaram em pelo menos de 10 mortos, diversos feridos e na invasão e sequestro televisionado de trabalhadores de um canal de tv equatoriano na terça-feira passada.

A violência no Equador é fruto recente de um processo complexo que envolve o (1) vácuo de poder na região a partir do acordo de paz entre o governo colombiano e as FARC, (2) o desmembramento de políticas públicas de segurança pública eficientes e (3) a pandemia de Covid-19 que forçou o governo a redirecionar verbas para a área da saúde.

Até o fim do governo de Rafael Correa, em 2017, o país figurava entre os mais seguros da América Latina, com uma taxa de homicídios de 5,78 por 100 mil habitantes, similar a diversos países europeus. Desde então, e com os eventos supracitados, o país se tornou uma rota alternativa do narcotráfico, sendo assediado por cartéis estrangeiros rivais e sofrendo com o aumento da violência a partir do avanço do crime organizado.

Assim, e pressionado pela ânsia da população por respostas rápidas, nos últimos dias o presidente Noboa instaurou mais uma vez estado de exceção no país. Mas dessa vez, ao contrário das últimas 20 vezes nos últimos 3 anos, o anúncio da excepcionalidade veio com o reconhecimento de um cenário de conflito armado interno onde as forças armadas estarão diretamente envolvidas com o combate ao narcotráfico. No entanto, essa notícia esconde outros perigos para a população equatoriana.

O plano "fênix", proposta de combate ao crime criada pelo presidente Noboa, tem poucos detalhes revelados a não ser a inspiração no modelo de El Salvador, país que tem combatido suas próprias gangues às custas de severos ataques aos Direitos Humanos e uma intensa centralização de poder na figura do autoritário presidente Nayib Bukele. O que se teme é que a violência no Equador abra espaço para a instauração de um modelo autoritário e antidemocrático que se alastre pela América Latina, ainda mais quando o país já viveu experiências democráticas recentes, seguras e eficientes.