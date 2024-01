Hoje é um dia histórico. O amor muda a história e hoje estamos vendo a mudança da história. Na tarde desta quarta-feira (17), o governador do Ceará, Elmano de Freitas, sancionará a lei do Plano Estadual de Direitos Humanos, uma conquista para todos e todas as cearenses. O dia de hoje marca a concretização da Política dos Direitos Humanos no estado do Ceará, assegurando o exercício da dignidade a toda a população do estado.

O Plano Estadual de Direitos Humanos tem caráter decenal e define o que deve nortear a política de direitos humanos ao longo desse período, organizando, regulando e norteando essa política. É o Governo do Ceará atento às necessidades da população, com foco em grupos como crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, migrantes, e tantos outros que são contemplados com prioridade pelo Plano.

Quando falamos da proteção das pessoas e da dignidade humana, nós estamos falando de direitos humanos. O Plano Estadual de Direitos Humanos chega como um forte instrumento de promoção e defesa dos Direitos Humanos, com objetivo de promover a articulação entre os poderes e a transversalidade da pauta, fortalecendo a participação popular e promovendo a integração dos mais diversos direitos.

Esse documento é resultado de um trabalho realizado por muitas pessoas, construído ao longo dos anos e sendo entregue agora, com muita alegria, por meio da articulação da nova, mas comprometida, Secretaria dos Direitos Humanos. Entre militantes dos Direitos Humanos, membros do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, equipes do governo, parlamentares e o nosso querido governador Elmano, um grande grupo está por trás dessa importante conquista para o povo cearense.

Quando o governador Elmano de Freitas criou a Secretaria dos Direitos Humanos, demos um importante passo em prol da dignidade humana. Com a sanção do Plano Estadual de Direitos Humanos, damos um passo tão grandioso quanto. Convido a todos a estarem conosco celebrando esse momento no Palácio da Abolição hoje (17), às 15h. O caminho em busca da cultura de paz segue firme e forte no nosso Estado.