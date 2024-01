Thaty Rabello: O luxo do "lixo" - A moda upcycling não é uma é tendência, é realidade!

Foto: Arquivo Pessoal Thaty Rabello. Empresária e diretora criativa da TR Brand.

A indústria da moda, historicamente conhecida por sua efemeridade e ritmo acelerado, vem passando por transformações significativas nos últimos anos. Entre as mudanças, destaca-se a crescente adoção da prática do upcycling, um movimento que vai além de ser uma simples tendência passageira, mas que se consolida como uma verdadeira realidade sustentável.

Em sua essência, o upcycling é o processo de reutilizar materiais descartados, transformando-os em novos produtos de maior valor. A consciência ambiental tornou-se um fator determinante nas escolhas de compra, e os brasileiros estão cada vez mais dispostos a pagar mais caro por produtos e serviços amigáveis às práticas ambientais, sociais e de governança.

Um estudo divulgado pela consultoria Gad aponta que metade dos consumidores consideram aceitável pagar valores 5% a 20% mais altos do que o comum por produtos e serviços que realmente façam ações efetivas em ESG.

Com a minha experência no ramo da moda, tive minha carreira trilhada na produção em massa no segmento do jeans. Sou de comunidade e se existe uma coisa que aprendemos a lidar desde cedo é com a escassez. Então, corre nas veias de quem é da favela, o reaproveitamento. Foi aí, ainda trabalhando com produção em larga escala, que comecei a trabalhar com o reaproveitamento desse material mesmo que, às vezes, tivesse a sensação de estar andando na contramão do que o mercado pregava na época, bem como a agregar projetos sociais para geração de renda em comunidades de Fortaleza. Sempre tive em mente que o primeiro passo para mudar realidades era dar oportunidade, a mesma que tive quando eu era uma criança carente.

A moda upcycling não é apenas uma tendência efêmera, mas sim uma realidade que reflete a necessidade urgente de uma abordagem mais sustentável na indústria da moda. O reaproveitamento de materiais não só reduz o impacto ambiental, mas também redefine a forma como encaramos o consumo e a produção de moda. Ao abraçar o upcycling, estamos não apenas moldando o futuro da moda, mas também preservando o nosso planeta para as gerações vindouras.