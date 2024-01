Domingos Neto: Desafios digitais na proteção da Juventude

Um estudo recente da Harvard T.H. Chan School of Public Health revelou uma realidade preocupante: plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter e YouTube lucraram quase 11 bilhões de dólares em receitas publicitárias de usuários menores de 18 anos nos Estados Unidos em 2022. Estes números, impressionantes e alarmantes, destacam a necessidade urgente de políticas eficazes para proteger nossas crianças e adolescentes no ambiente digital.

Como resposta a esta realidade, que também é do Brasil, venho propondo projetos para proteger crianças e adolescentes no ambiente virtual. Um deles é o Projeto de Lei 2004/2022, que visa estabelecer normas para provedores de internet, com foco na moderação de conteúdos para menores, restrição de conteúdos sensíveis por faixa etária, remoção rápida de conteúdos prejudiciais e canais eficientes de denúncia.

Além disso, outro aspecto crítico desta questão é o impacto dos dispositivos tecnológicos na educação. O Projeto de Lei 5.996/2023, também de minha autoria, propõe que os estabelecimentos de ensino tenham a incumbência de proibir a utilização de celulares e outros dispositivos tecnológicos em suas dependências. Na condição de pai, me dei conta que essa preocupação é geral. O sonho de todo pai e mãe é ver suas crianças aprendendo, desenvolvendo bem as suas capacidades cognitivas. E infelizmente o uso de celulares e tablets estão mais atrapalhando do que ajudando na educação das crianças.

Este cenário reflete a crescente necessidade de uma legislação robusta que acompanhe as mudanças tecnológicas e os desafios associados a elas. O objetivo é duplo: garantir a segurança online dos jovens e promover um ambiente educacional onde a tecnologia seja usada de forma responsável e produtiva.

Ambos os projetos de lei representam etapas cruciais na nossa luta para assegurar um ambiente digital seguro e educacionalmente produtivo para nossas crianças e adolescentes. O estudo de Harvard nos mostra a magnitude da influência das redes sociais sobre os jovens, e nossas leis devem evoluir para enfrentar esses novos desafios.

Como legislador e pai, estou comprometido em continuar trabalhando para proteger os interesses e o bem-estar de nossos jovens. A era digital oferece inúmeras oportunidades, mas é nosso dever assegurar que ela também seja uma era de segurança, educação .e bem-estar para a próxima geração.