Victor Breno Farias Barrozo: Por que crescem os templos evangélicos?

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) compartilhou recentemente os dados de um estudo de 2021 onde apresenta que nos últimos 25 anos, o número de igrejas evangélicas no Brasil cresceu 228%. Ainda nesse trabalho, está a informação que de cada 10 templos religiosos no país, 7 são evangélicos.

Os números desse crescimento são reflexo da transição religiosa pela qual passa o país nas últimas décadas. De acordo com o IBGE, desde os anos de 1990 observou-se uma drástica mudança demográfica na composição religiosa da população brasileira. Se analisarmos comparativamente os três censos anteriores teremos o aumento exponencial dos evangélicos, ano após ano: em 1991, 9%; em 2000, 15,4%; em 2010, 22,2%. Para o demógrafo José Eustáquio, seguindo o ritmo atual, as projeções indicariam que os evangélicos empatariam ou ultrapassariam o número de católicos até 2040.

Mas, ao que se deve essa elevação dos templos? Como demonstra a literatura acadêmica, como os trabalhos dos antropólogos Juliano Syper e Christina Cunha, o ingresso em igrejas evangélicas, especialmente as pentecostais, tem demostrado uma melhora das condições de vida dos brasileiros, sobretudo dos mais pobres. As causas materiais para essa mudança na vida dos religiosos estão ligadas à restrição da ingestão de álcool, drogas e entorpecentes, levando a uma diminuição da violência doméstica, fortalecimento da autoestima, da disciplina para o trabalho e aumento do investimento familiar em educação e nos cuidados com a saúde, conduzindo à ascensão socioeconômica. Nos templos evangélicos, formam-se redes que atuam reforçando sentidos de família, laços de amizade, parentesco e de vizinhança, oferecem conforto espiritual e produzindo um tipo de segurança ontológica.

Quais implicações desse aumento? Por um lado, temos a difusão de uma visão de mundo religiosa distinta entre a população e que influenciam diretamente na sociedade em geral, bem como no modo pensam família e trabalho, lidam com os problemas sociais e suas opções políticas. Por outro, temos o lugar de importância dos templos evangélicos e sua necessária inclusão pelo Poder Público na construção de políticas, sobretudo, em parcerias e cooperação mútuas, que possibilitem o enfrentamento da pobreza e violência, bem como de ações que promovam a cidadania.