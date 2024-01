Bernardo Veloso: Energia solar por assinatura no Ceará

As estatísticas demonstram uma mudança cultural no Brasil: o modelo de consumo de energia compartilhada por assinatura se popularizou no País. As pessoas entenderam que há uma alternativa viável à imprevisibilidade dos custos, bandeiras e tarifas do mercado cativo, com o diferencial da ausência de placas e painéis solares instalados em suas empresas, comércios e residências. Método simples e econômico que afere uma economia aproximada de 15% na fatura de energia.

Em todo o território nacional, a quantidade de usinas operando sob esse modelo cresceu cerca de 250%, desde 2021, segundo a Absolar. Já o total de consumidores de energia por assinatura, conforme pesquisa recente da Consultoria Greener, chega a 280 mil no País. Estima-se que esse número seja ainda maior, podendo atingir os 500 mil até o final do ano.

Neste cenário, os investimentos crescem e a modalidade avança. Somente a 9Energia destinará recursos da ordem de R$ 200 milhões para viabilizar projetos e ampliar a atuação no Ceará. Após dobrar a carteira de clientes (200 consumidores), o objetivo é chegar em 2025 com mais de 5 mil unidades atendidas, saltando de 2 para 50 usinas em operação, todas no Estado.

Recentemente, duas importantes parcerias foram fechadas: uma com a Suno Asset, gestora de recursos que administra um fundo da XP, que disponibilizou cerca de R$ 5 milhões, e outra com a Aggreko, multinacional e líder em aluguel de geradores de energia, que envolverá aproximadamente R$ 80 milhões. Isso comprova também o protagonismo do Ceará na transição energética.

Dispomos de fontes abundantes de energia limpa e renovável que podem, e devem, atender à demanda de pequenos negócios, como pousadas, panificadoras e comércios. Os recursos captados devem viabilizar a instalação de até 15 usinas, com previsão de entrada em operação até meados de 2024. É desta forma, acreditando e investindo em nosso Estado, que contribuímos para o desenvolvimento do setor e da economia do Ceará, gerando emprego, renda e assegurando economia aos clientes, incluindo os residenciais.